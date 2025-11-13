Anthropic a officialisé mercredi un investissement de 50 milliards de dollars pour la construction de centres de données dédiés à l'IA aux États-Unis. Ce projet, mené en partenariat avec Fluidstack, débutera avec des installations au Texas et à New York. La mise en service est prévue tout au long de l'année 2026.

Un investissement nécessaire pour Claude

Cet effort financier doit répondre à la demande croissante pour l'IA Claude et la nécessité de rester à la pointe de la recherche. Anthropic, qui revendique plus de 300 000 clients professionnels, a vu son nombre de grands comptes (plus de 100 000 $ de revenus) multiplié par sept en un an.

Selon Dario Amodei, patron et cofondateur d'Anthropic, " Nous nous rapprochons d'une IA capable d'accélérer les découvertes scientifiques et de contribuer à la résolution de problèmes complexes d'une manière inédite ". Il ajoute que réaliser ce potentiel " nécessite une infrastructure capable de soutenir un développement continu ".

Les nouveaux sites, décrits comme construits sur mesure pour Anthropic, maximiseront l'efficacité pour les charges de travail spécifiques de l'entreprise.

Un projet dans le contexte américain

L'annonce s'aligne avec la stratégie de l'administration Trump qui pousse activement pour les investissements sur le sol américain

L'investissement " aidera à faire progresser les objectifs du plan d'action IA de l'administration Trump pour maintenir le leadership américain en matière d'IA et renforcer l'infrastructure technologique nationale ", précise Anthropic.

Une dépense démesurée par rapport à la concurrence ?

Bien que 50 milliards de dollars représentent un engagement colossal, ce chiffre est à relativiser. Anthropic reste loin des dépenses annoncées par ses rivaux directs.

Meta a, par exemple, engagé 600 milliards de dollars pour ses propres infrastructures et data centers. De même, le projet Stargate, une collaboration entre SoftBank, OpenAI et Oracle, vise une dépense de 500 milliards de dollars.

Reste le choix stratégique d'Anthropic de bâtir sa propre infrastructure IA, en complément de ses partenariats cloud existants avec Google et Amazon.