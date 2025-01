L'intelligence artificielle ne date pas d'hier mais l'arrivée des IA génératives en a modifié la perception et les possibilités offertes à tous. Autrefois domaine plus ou moins réservé aux chercheurs et aux applications industrielles et militaires, une porte (certains diront une boîte de Pandore) a été ouverte avec l'irruption de ChatGPT d'OpenAI.

Depuis, la course à l'IA se joue à coups de milliards de dollars, de datacenters IA toujours plus puissants et de consommation de ressources effrénée. Donald Trump en fait l'un des grands axes de son nouveau mandat en jetant aux orties les règles de sécurité mises en place par son prédécesseur et en lançant un grand projet Stargate d'infrastructures IA dont le financement pourrait dépasser les 500 milliards de dollars.

La stratégie d'OpenAI est critiquée par ses concurrents comme une fuite en avant pour le profit en négligeant la sécurité et plusieurs entreprises se sont posées en alternatives plus éthiques et soucieuses des conséquences du fonctionnement de leurs modèles d'IA.

Anthropic, l'alternative à OpenAI

La startup Anthropic fait partie de ces concurrents prônant une approche moins agressive et plus attachée à fournir un produit qui risquera moins d'halluciner et de servir des intérêts négatifs.

Formée par d'anciens employés de OpenAI en désaccord avec l'approche de cette dernière, elle cultive ses propres modèles d'IA Claude en cherchant à rivaliser avec ChatGPT.

Dans un entretien au Wall Street Journal, son CEO Dario Amodei a souligné la très vitesse de progression des intelligences artificielles et il a déjà une idée quand arrivera le moment où l'IA pourra surpasser l'humain dans quasiment tous les domaines.

Loin des prévisions qui placent cette frontière à 15 ou 20 ans, le dirigeant d'Anthropic la situent plutôt dans 2 ou 3 ans seulement, c'est à dire vers 2027. A ce stade, l'intelligence artificielle sera supérieure à l'esprit humain dans à peu près tous les domaines.

La date est évidemment approximative mais la croissance des capacités d'IA, avec les nouveaux datacenters en cours de construction et les capitaux mis à leur disposition, permet d'imaginer que cette frontière symbolique arrivera dans un temps assez court.

Pas forcément une AGI mais des transformations profondes pour l'emploi

Dario Amodei ne va pas jusqu'à dire que l'on arrivera alors au concept d'AGI, ou intelligence artificielle générale, comme peut le clamer Sam Altman, dirigeant d'OpenAI.

Il évoque plutôt un futur fait d'une collection d'intelligences artificielles efficaces dans leurs domaines plutôt que d'une IA unique qui surpasserait toutes les facultés humaines.

Comme d'autres, il anticipe cependant de profondes transformations quand IA et robotique seront associées de façon efficiente, avec des conséquences sur l'emploi humain et jusqu'au sens de la notion de travail pour les humains.

En attendant, Google a remis des billes dans Anthropic en annonçant un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars, portant le total de son effort financier à 3 milliards de dollars. De son côté, Amazon a promis 8 milliards de dollars d'investissement..

Si Anthropic reste bien soutenue par plusieurs grands groupes de la tech, il reste à voir si les équilibres seront bousculés avec l'annonce du projet Stargate et son ambition de construire des datacenters pour 500 milliards de dollars, pour lequel c'est le concurrent OpenAI qui joue le maître d'oeuvre.