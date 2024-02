Le groupe Qualcomm est ancré sur le segment des processeurs pour smartphones premium et quand il sort une nouvelle puce, il tend à occuper la tête des classements de smartphones dans les benchmarks, notamment chez AnTuTu.

Depuis quelques années, son concurrent MediaTek s'intéresse également au segment premium, après longue période qui lui a permis de faire florès sur les segments d'entrée et de milieu de gamme avec la manne des fabricants chinois.

Avec ses puces Dimensity 9000, MediaTek s'est invité au festion des smartphones haut de gamme à forte marge mais ce n'est que récemment que les processeurs mobiles de MediaTek atteignent des niveaux de performances similaires, chacun ayant ensuite ses particularités.

Dans le classement du benchmark AnTuTu, les premières positions sont généralement occupées par les smartphones avec la dernière puce Snapdragon dès que cette dernière est disponible.

Snapdragon 8 Gen 3 coiffé au poteau

Le SoC Snapdragon 8 Gen 3, annoncé en octobre dernier, est logiquement bien représenté grâce aux smartphones récemment lancés...mais on notera que, sur le mois de janvier, il est supplanté par un smartphone doté d'un processeur Dimensity 9300.

Selon le classement AnTuTu, l'Oppo Find X7 serait en effet le smartphone le plus perfomant selon son benchmark avec un score de 2,209 millions de points. La deuxième position est très proche avec le modèle iQOO 12 Pro équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 3 qui obtient 2,206 millions de points, suivi du smartphone gaming Asus ROG Phone 8 Pro avec 2,204 millions de points.

Le Top 10 est ensuite scindé en smartphones sous Snapdragon 8 Gen 3 jusqu'à la 7ème position puis en appareils mobiles sous Dimensity 9300 pour compléter le classement.

On note ainsi que, sur les premiers mois de commercialisation des deux processeurs mobiles, un certain équilibre se crée et ne laisse plus Qualcomm et ses puces Snapdragon dominer outrageusement.

Un beau score ne fait pas tout

Il y a bien sûr d'autres facteurs à prendre en compte comme les volumes de chaque modèle mais aussi les optimisations, officielles ou cachées, pour faire briller les smartphones dans les classements, sans que cela corresponde forcément aux scénarios de la réalité quotidienne.

MediaTek est tout de même en train de réussir son pari de la montée en gamme et la firme prépare déjà son premier processeur mobile gravé pour la première fois en 3 nm et qui pourrait correspondre au Dimensity 9400, à moins d'un changement de dénomination pour marquer le coup.

La bataille s'annonce rude puisque Qualcomm devrait faire de même avec la puce Snapdragon 8 Gen 4 avec la puissance de coeurs Oryon / Phoenix spécifiques qui doivent lui donner l'avantage par rapport aux architectures de coeurs standard fournies par ARM.