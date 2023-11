Cette année, MediaTek n'aura pas réussi à imposer l'annonce de son nouveau processeur mobile juste avant celle de Qualcomm, le groupe américain ayant avancé son événement Snapdragon Tech Summit à fin octobre, ce qui lui a permis de dévoiler le premier sa puce Snapdragon 8 Gen 3.

Qu'importe, MediaTek joue maintenant dans la cour du haut de gamme avec ses propres puces Dimensity et c'est un nouveau fleuron qui est annoncé avec le SoC Dimensity 9300 qui présente une configuration inédite.

Si sa partie CPU reste octocore, la nouvelle puce fait le choix d'un ensemble de 4 coeurs ARM Cortex-X4 cadencés à 3,25 GHz (en fait l'un des coeurs possède cette cadence, les autres étant à 2,85 GHz) et de 4 coeurs ARM Cortex-A720 à 2 GHz.

On ne trouve donc que des coeurs puissants dans la nouvelle puce qui fait l'impasse sur les coeurs économiques ARM Cortex-A520. Cela fera-t-il du processeur un gouffre énergétique ?

Trouver le juste équilibre entre performances et consommation

En fait, pas forcément. Outre le fait que seul un coeur X4 peut grimper à 3,25 GHz, on note que les coeurs A720 sont cadencés assez bas, ce qui devrait fournir une forme d'équilibre entre puissance et consommation d'énergie. Il y a aussi le fait que les tâches peuvent être réalisées plus rapidement grâce aux coeurs puissants, ce qui les active moins longtemps, permettant de réaliser des économies d'énergie par rapport à des processeurs moins puissants devant fonctionner plus longtemps pour les mêmes tâches.

En comparaison, le CPU du Snapdragon 8 Gen 3 est également octocore mais avec 1 X4 à 3,3 GHz, 5 coeurs Cryo puissants (jusqu'à 3,2 GHz) et 2 coeurs Cryo économiques à 2,3 GHz.

Avec cet ensemble de " big cores " et une gravure toujours en 4 nm, MediaTek revendique une amélioration des performances de 15% en single core et de 40% en multicore par rapport à la génération précédente.

Pour le GPU, on trouve une puce ARM Immortalis-G720 de 12 coeurs avec fonctions gaming avancées comme le support matériel du ray tracing et des effets lumineux dignes d'une console portable.

La performance en pic est améliorée de 40% et la réduction de consommation d'énergie atteint 40% par rapport au Dimensity 9200. De quoi permettre de faire tourner les jeux les plus gourmands, épaulés par les technologies d'optimisation MediaTek HyperEngine Adaptive Gaming.

WiFi 7 et IA générative

Sans surprise, on retrouve le support du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4, ainsi que la gestion de la mémoire LPDDR5T (supérieure au LPDDR5X) et du stockage UFS 4.0, en plus du support de la 5G sub-6 GHz et mmWave (bande millimétrique).

Puisque le sujet est à la mode, le processeur Dimensity 9300 sera aussi puissant en matière de traitement d'intelligence artificielle et notamment d'IA générative embarquée, ce qui permettra de réaliser des manipulations (requêtes, génération d'image...) directement depuis le smartphone.

Comme pour Qualcomm et le Snapdragon 8 Gen 3, les premiers smartphones équipés du SoC Dimensity 9300 devraient arriver très vite sur le marché et des annonces sont à attendre dès ce mois-ci, sans doute principalement en provenance des constructeurs chinois.