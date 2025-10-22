La startup Apex investit 15 millions de dollars sur fonds propres pour lancer en 2026 "Project Shadow", une mission de démonstration d'intercepteurs orbitaux.

Sa raison d'être : prouver la viabilité de sa plateforme "Orbital Magazine" et se positionner comme un acteur clé du colossal programme de défense antimissile Golden Dome, initié par le Pentagone.

La startup californienne Apex a annoncé son intention de lancer une mission de démonstration d'intercepteurs de missiles basée dans l'espace dès l'été 2026.

Baptisée Project Shadow, cette initiative entièrement privée vise à soutenir le programme de défense antimissile du Pentagone, connu sous le nom de Golden Dome. Une manœuvre qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu dans un secteur traditionnellement dominé par des contrats gouvernementaux massifs.

Un "chargeur orbital" pour devancer la concurrence

Le cœur de la mission est de tester la plateforme Orbital Magazine d'Apex. Il s'agit d'un satellite hôte, basé sur le châssis Nova de l'entreprise, conçu pour héberger et déployer des prototypes d'intercepteurs directement depuis l'orbite.

Apex Nova

Ian Cinnamon, PDG d'Apex, précise que l'enjeu n'est pas tant les intercepteurs eux-mêmes, qui ne seront pas actifs, mais de prouver que la technologie de support fonctionne.

Cette démonstration cruciale doit valider la capacité du satellite à fournir l'énergie, la chaleur et le support environnemental nécessaires aux intercepteurs dans les conditions extrêmes de l'espace.

Une manœuvre stratégique face aux titans de l'industrie

Cette approche contraste fortement avec celle des contractants traditionnels de la défense commeou, qui attendent souvent des contrats gouvernementaux pour avancer.