Dès son arrivée au pouvoir en janvier, Donald Turmp a frappé fort en évoquant sa volonté de bâtir un bouclier anti-missiles pouvant protéger l'ensemble des Etats-Unis.

Réminiscence de l'initiative de défense stratégique, ou projet Star Wars, de Ronald Reagan dans les années 80 mais aussi du Dôme de fer protégeant les cieux d'Israël, il vise à neutraliser les annonces triomphantes et l'avance de la Russie et de la Chine en matière de missiles et planeurs hypersoniques et de missiles balistiques longue portée.

Le Golden Dome vient de prendre une forme un peu plus concrète avec une présentation en bonne et due forme du projet par Donald Trump en personne dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Capable de tout arrêter

Censé pouvoir détecter et intercepter tout type de missile, "même lancé depuis l'autre bout du monde ou bien depuis l'espace", il exploitera les dernières technologies terriennes, marines et spatiales.

Sa construction sera supervisée par le général Michael Guetlein et l'investissement nécessaire est estimé à 175 milliards de dollars, dont 25 milliards de dollars sont déjà provisionnés dans le projet de budget de la défense américaine.

Le projet de loi doit encore être validé par le Congrès et l'opposition démocrate se fait déjà entendre face à une intiative très coûteuse et qui risque de donner le signal d'une nouvelle escalade dans l'armement des superpuissances.

Un nouveau Projet Manhattan

Et le projet devra être rapidement mis en place : Donald Trump veut le voir opérationnel d'ici trois ans, c'est à dire avant la fin de son mandat. Le Canada pourrait être associé au projet et cela jouera peut-être dans l'effort pour faire du pays le 51ème Etat des USA.

Les observateurs doutent de la possibilité de développer le Golden Dome dans un délai si court, même s'il sera éventuellement possible de disposer d'une première ossature.

La Space Force américaine évalue déjà des projets de constellations de surveillance des départs de missiles dans le monde et certaines entreprises privées ont dévoilé des projets d'essaim de drones et satellites ou encore de porte-avions de l'espace.

Le général Guetlein, chef du projet, l'a qualifié de nouveau Projet Manhattan, du nom de l'initiative qui a permis de créer la première bombe nucléaire lors de la Seconde Guerre Mondiale, dans la mesure où le Golden Dome demandera d'orienter les efforts de nombreuses agences gouvernementales et entreprises dans la même direction et surmonter les obstacles bureaucratiques.