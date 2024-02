Les armées russes et chinoises ont développé des missiles hypersoniques dont certains sont déjà utilisés sur le terrain. Tellement rapides qu'ils sont difficiles à intercepter, ils constituent une menace d'un nouveau genre et un domaine d'expertise dans lequel l'armée US a pris du retard, occupée à faire avancer d'autres domaines (furtivité, drones, satellites...).

Ce nouveau danger est pris au sérieux et, tandis que l'armée américaine veut tester un intercepteur de missile à haute vitesse, elle déploie dans le même temps un système de surveillance par satellite des missiles hypersoniques qui tenteraient une incursion sur leur territoire.

La menace des planeurs hypersoniques

La menace est d'un nouveau genre : si des missiles ballistiques, même hypersoniques, conservent une trajectoire prévisible et peuvent être interceptés en agissant très tôt, le risque vient surtout des planeurs hypersoniques capables de changer rapidement de direction, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à appréhender.

Dans un moment où la menace des armements russes innovants cause une inquiétude de sécurité nationale aux USA, l'entreprise SpaceX a placé en orbite grâce à ses lanceurs Falcon 9 des satellites militaires expérimentaux capables de détecter et de suivre ces missiles d'un nouveau genre.

Le projet de surveillance des missiles hypersoniques (credit : L3Harris)

La constellation de la SDA (Space Development Agency) doit permettre de constituer un système d'alerte précoce engendrant des réponses automatiques des systèmes de défense et d'interception en cas de détection de ces nouvelles menaces.

De gros contrats à la clé pour les entreprises aérospatiales

Elle combine des capteurs infrarouge détectant les cônes de chaleur des réacteurs, des systèmes de communications laser entre satellites et des liens radio avec le sol. Rompant avec les gros satellites d'antan, cibles faciles à détruire, la SDA veut déployer des constellations de petits satellites moins complexes et coûteux et dont la destruction peut facilement être contournée par un réseau résilient et un remplacement rapide.

On comprend dès lors pourquoi la Russie pourrait se doter d'une arme nucléaire spatiale capable de détruire des constellations entière en une fois, ce qui angoisse tellement les autorités américaines.

Si les premiers satellites placés en orbite vont permettre de réaliser des tests et vérifier que le système d'alerte fonctionne, SpaceX et ULA (United Launch Alliance) pourraient rapidement remporter des contrats pour déployer des constellations de satellites militaires.