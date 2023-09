C'est ce soir que la série iPhone 15 sera enfin annoncée, après des mois de spéculations et de fuites à répétition. Quatre modèles sont attendus, iPhone 15 et iPhone 15 Plus d'un côté, et iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de l'autre, ces derniers captant le gros de la lumière médiatique par leurs fonctionnalités.

Ils devraient en effet embarquer pour la première fois un processeur mobile Apple A17 Bionic gravé en 3 nm chez le fondeur TSMC, opter pour un châssis titane et voir débarquer un zoom périscopique. Tout ceci passera par une hausse sensible du prix aux Etats-Unis et vraisemblablement ailleurs.

En attendant que les détails finaux soient révélés, l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, fait de la prospection en évoquant les caractéristiques de la génération suivante, à savoir l'iPhone 16 qui sera lancé en 2024.

iPhone 15 Pro en Apple A17 N3B, iPhone 16 en Apple A17 N3E

On pressent déjà que les iPhone 15 Pro et Pro Max profiteront d'un passage à 8 Go de RAM LPDDR5 pour accompagner l'Apple A17 Bionic. Jeff Pu anticipe que les iPhone 16 standard et Plus passeront à leur tour à cette même configuration l'an prochain, avec un processeur Apple A17 optimisé, tandis que les versions Pro basculeront vers une puce Apple A18.

En quoi l'Apple A17 des iPhone 16 sera amélioré par rapport celui des iPhone 15 Pro / Pro Max ? La puce attendue ce soir devrait être gravée selon le procédé N3B de TSMC qui correspond à la première génération de gravure en 3 nm.

De son côté, la puce Apple A17 des iPhone 16 profitera de la gravure en 3 nm selon un procédé N3E plus évolué et surtout compatible avec les évolutions suivantes du noeud de gravure.

N3B spécial Apple pour commencer, N3E ensuite

Le procédé N3B est quasiment expérimental et offre de moins bons rendements que le N3E mais il va permettre à Apple d'être le seul fabricant de smartphones à pouvoir proposer une puce mobile gravée en 3 nm durant l'année qui vient.

Les prochains processeurs mobiles de Qualcomm et MediaTek pour les smartphones Android resteront en effet gravés en 4 nm et les annonces concernant le passage au 3 nm sont encore rares et pointent vers un lancement sur le second semestre 2024 seulement.

La rumeur veut qu'Apple aurait souhaité proposer la gravure N3B dès le processeur Apple A16 Bionic mais la firme a dû rester en 4 nm pour des questions de calendrier et de disponibilité des techniques de gravure chez TSMC, dont la production de masse n'a été officialisée qu'en décembre 2022, six mois après Samsung.

La configuration de la puce Apple A17 des iPhone 15 serait en fait ce qui était prévu initialement pour la puce Apple A16 si elle avait pu profiter de la gravure en 3 nm, tandis que l'évolution Apple A17 des iPhone 16 représentera le véritable design original prévu au départ.