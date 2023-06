Ce n'était pas attendu. En plus des mises à jour iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma, Apple a fait des annonces concernant des améliorations pour ses écouteurs AirPods. Elles seront proposées l'automne prochain via des mises à jour logicielles.

Pour son écosystème, le groupe de Cupertino indique qu'il sera plus rapide que jamais de passer d'un appareil Apple à l'autre avec les AirPods. Par exemple, pour passer d'une conférence téléphonique sur l'ordinateur Mac à l'écoute d'une liste de lecture sur iPhone.

Ce basculement automatique va ainsi être amélioré. Par ailleurs, et pour faciliter l'utilisation des AirPods lors des appels, il sera possible sur les AirPods Pro (1re et 2ᵉ générations), les AirPods (3ᵉ génération) et le casque AirPods Max de couper ou réactiver le son du micro avec un appui sur la tige des écouteurs ou la Digital Crown.

Audio adaptatif avec les AirPods Pro

Avec les AirPods Pro (2e génération), l'Audio adaptatif va être introduit. Il repose sur une alliance de manière dynamique du mode Transparence, qui laisse filtrer les sons extérieurs pour ne pas être isolé de l'environnement, et du mode Réduction active du bruit.

Des bruits indésirables seront bloqués, mais par exemple pas une personne qui vous parle. Utilisant le machine learning, le Volume personnalisé ajustera le son automatiquement en fonction des conditions extérieures et des préférences d'écoute au fil du temps.

Lorsqu'un utilisateur commencera à parler, une fonction Détection des conversations baissera le volume et augmentera les voix venant de face, tandis que les bruits ambiants seront réduits.