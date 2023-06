La keynote d'introduction de l'événement WWDC 2023 d'Apple a permis d'en savoir un peu plus sur ce que proposera iOS 17, la future évolution de l'OS mobile pour les appareils mobiles de la marque.

La présentation a été relativement rapide, l'effort d'Apple étant porté sur l'officialisation de son premier casque de réalité mixte Apple Vision Pro tandis que de nombreux matériels ont été dévoilés durant la conférence.

Dans les grandes lignes, iOS 17 prolonge la tendance amorcée avec iOS 16 en matière de personnalisation en l'ajoutant au niveau des appels téléphoniques et des stickers animés.

L'iPhone sous iOS 17 pourra également se transformer en hub multimédia lorsqu'il sera placé à l'horizontale, devenant horloge numérique ou fournisseur d'informations pratiques. Plus besoin d'un appareil dédié avec ce nouveau mode StandBy.

Accompagner virtuellement les proches, partager des informations

iOS 17 veut renforcer les liens dans la famille ou la tribu avec le partage de localisation (mais aussi du statut de la batterie et du réseau cellulaire) avec les proches pour savoir si les personnes sont bien arrivées à destination sans encombre.

L'intelligence artificielle s'invite toujours par petites touches, qu'il s'agisse de transcrire en direct un contenu audio (live voicemail), un message audio sur iMessage ou de réaliser une traduction simultanée.

Elle se cache aussi dans le clavier numérique en renforçant les capacités de prédiction et d'auto-correction. Le partage de données de contact se fait plus riche te celui de contenus via AirDrop plus pratique en se poursuivant même lorsque les iPhone ne sont plus à proximité, tandis que le fameux "dis, Siri" déclenchant l'assistant numérique ne nécessitera plus qu'un simple "Siri".

Qui aura droit à iOS 17 et iPadOS 17 ?

Mais quels sont les iPhone qui pourront profiter des nouveautés de iOS 17 ? Apple en fournit déjà la liste, confirmant les rumeurs antérieures. Outre la série de smartphones iPhone 15 et iPhone 15 Pro qui sera lancée plus tard dans l'année, tous les iPhone en redescendant jusqu'à la série iPhone Xr et iPhone Xs pourront être mis à jour.

Cela concerne également l'iPhone SE, sauf pour le modèle de première génération. De fait, les iPhone 8 et iPhone X sortent du programme de mise à jour d'Apple.

Pour ce qui est de iPadOS 17, également présenté durant la keynote du WWDC, quatre familles de tablettes tactiles iPad pourront être mis à jour :