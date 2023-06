Si la présentation du casque Apple Vision Pro avec visionOS était la plus attendue lors de la keynote de la conférence WWDC 2023, Apple n'a pas manqué comme chaque année de dévoiler les prochaines mises à jour de ces systèmes d'exploitation habituels.

Hormis iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, il y a watchOS 10 pour la montre connectée Apple Watch. Une mise à jour watchOS qui devrait accompagner la future Apple Watch Series 9 et réserve quelques surprises.

L'interface est repensée, avec l'ambition de proposer une nouvelle manière de voir rapidement les informations, tandis que de nombreux changements concernent les applications dans watchOS.

Des widgets et des applications remaniées

Depuis n'importe quel cadran, la Digital Crown donne accès à des widgets qui sont empilés. Cet empilement s'appuie sur du machine learning dans le but de montrer les informations les plus pertinentes en fonction des besoins du moment. Un appui long permet d'ajouter un widget à une pile et un widget peut contenir les complications favorites.

Les applications dans watchOS 10 peuvent avoir des couleurs de fond dynamiques, des icônes dans les coins pour afficher diverses informations, tandis que la Digital Crown propose de naviguer parmi de nouvelles vues en plein écran.

Le nouveau langage de conception est à la disposition des développeurs pour mettre à jour leurs applications. Apple montre bien évidemment l'exemple avec plusieurs de ses applications. Par ailleurs et depuis n'importe quelle application, le Centre de contrôle est accessible avec le bouton latéral. Un double appui sur la Digital Crown renvoie aux applications récemment utilisées.

Santé physique et mentale

Pour la pratique du cyclisme, l'Apple Watch pourra se connecter automatiquement à des accessoires Bluetooth qui équipent le vélo. Par exemple, des capteurs de puissance, vitesse et cadence. De quoi obtenir de nouveau indicateurs via une association avec les données des capteurs de l'Apple Watch. Une séance apparaîtra sur l'iPhone en tant qu'Activité en direct.

Les randonneurs ne sont pas oubliés avec davantage d'informations à disposition pour des itinéraires, une vue 3D de points de repère enregistrés, ou encore une nouvelle carte topographique qui ne sera toutefois d'abord proposée qu'aux États-Unis.

Avec watchOS 10, Apple se penche également sur la santé mentale qui est prise en compte par l'application Pleine Conscience et pour consigner des émotions. Il est aussi question de santé visuelle grâce au capteur de luminosité ambiante qui pourra être utilisé pour mesurer le temps passé à la lumière du jour (notamment pour réduire le risque de myopie chez l'enfant).