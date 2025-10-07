Le Prime Day d'Amazon, qui se tient les 7 et 8 octobre, est souvent l'occasion de dénicher des pépites technologiques à prix cassé. Cette année, Apple est à l'honneur avec une réduction significative sur ses AirTags, ces petites balises connectées qui ont rapidement conquis les utilisateurs de l'écosystème à la pomme.

Alors que le prix reste souvent un frein, cette promotion pourrait bien changer la donne pour de nombreux consommateurs hésitants.

Quelle est l'offre exacte sur Amazon ?

L'opération est simple et particulièrement alléchante. Pendant les Jours Flash Prime Day, le pack de quatre AirTags est affiché au prix exceptionnel de 89 euros, au lieu de son tarif habituel de 129 euros. Cela représente une économie substantielle de 40 euros, ramenant le coût unitaire de la balise à un peu plus de 22 euros. Pour ceux qui n'ont besoin que d'un seul tracker, l'AirTag à l'unité bénéficie également d'une petite remise, passant à 34 euros au lieu de 39 euros.





Il est crucial de noter que cette offre est exclusivement réservée aux membres Amazon Prime et qu'elle est limitée dans le temps et par les stocks disponibles. Comme toujours avec ce type de vente flash, la rapidité est de mise.

À quoi servent les AirTags et comment fonctionnent-ils ?

L'AirTag est un traqueur d'objets compact et discret conçu pour s'intégrer parfaitement à l'écosystème Apple. Son but est simple : vous aider à retrouver n'importe quel objet auquel il est attaché. Son fonctionnement repose sur une double technologie ingénieuse. À courte portée, la puce Ultra Wideband (UWB) permet une "Localisation précise" sur les iPhone récents, vous guidant au centimètre près avec une flèche à l'écran.





Mais sa véritable force réside dans sa capacité à localiser des objets perdus à longue distance. Pour cela, l'AirTag utilise le gigantesque réseau Localiser, composé de centaines de millions d'appareils Apple en circulation dans le monde. Lorsqu'un iPhone, iPad ou Mac passe à proximité de votre AirTag perdu, il relaie sa position de manière anonyme et sécurisée sur votre application, vous permettant de le retrouver même à l'autre bout du monde. Côté pratique, il est certifié IP67 (résistant à l'eau et à la poussière) et fonctionne avec une simple pile CR2032 remplaçable, offrant plus d'un an d'autonomie.

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

À ce tarif, la réponse est un grand oui. Obtenir quatre AirTags pour 89 euros est l'un des meilleurs prix jamais constatés pour ce produit. C'est l'occasion idéale pour équiper ses clés, son sac à dos, sa valise ou même le collier de son animal de compagnie. D'autant plus que depuis iOS 17, il est possible de partager la localisation d'un AirTag avec jusqu'à cinq autres personnes, ce qui le rend encore plus pratique pour un usage familial.





Alors que les traceurs concurrents sont souvent moins chers, aucun n'offre une telle intégration et l'efficacité redoutable du réseau Localiser d'Apple. Cette promotion Prime Day rend l'AirTag non seulement plus abordable, mais aussi plus compétitif que jamais. C'est sans doute le meilleur moment pour investir dans la tranquillité d'esprit.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il être abonné à Amazon Prime pour profiter de cette offre ?

Oui, cette promotion est exclusive aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toutefois souscrire à une période d'essai gratuite de 30 jours pour accéder à cette offre et à tous les autres avantages du Prime Day.

Les AirTags fonctionnent-ils avec un smartphone Android ?

Non, les AirTags sont conçus exclusivement pour fonctionner au sein de l'écosystème Apple. Vous devez posséder un iPhone ou un iPad pour les configurer et les utiliser via l'application Localiser.

Quelle est l'autonomie d'un AirTag et comment se recharge-t-il ?

Un AirTag est alimenté par une pile bouton standard (modèle CR2032), facilement remplaçable par l'utilisateur. Son autonomie est supérieure à un an en usage normal. L'application Localiser vous avertit lorsqu'il est temps de changer la pile.