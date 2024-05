L'annonce de l'abandon du projet Titan qui devait permettre à Apple de concevoir et produire son propre véhicule électrique a été un choc après les nombreuses années de travaux de recherche et les investissements engloutis pour tenter de faire émerger une Apple Car électrique et autonome.

La firme de Cupertino a finalement considéré que le jeu n'en valait pas (ou plus, avec l'évolution désormais rapide du marché) la chandelle et a préféré tout stopper avant d'arriver à une phase finale qui n'a cessé d'être repoussée.

Chercher à concevoir un véhicule de A à Z était peut-être trop pour une entreprise dont ce n'est pas le domaine d'expertise mais la R&D engrangée au fil des années doit avoir donné un certain savoir-faire qui pourrait être réexploité avec le bon partenaire.

Quelle startup pourrait reprendre le flambeau ?

La rumeur d'un partenariat avec une startup américaine spécialisée dans les véhicules électriques a commencé à émerger, avec plusieurs candidats potentiels en vue.

Selon les dernières spéculations, Apple serait ainsi en train d'évaluer la possibilité de se rapprocher d'un acteur qui s'occuperait de la partie matérielle du véhicule tandis que la firme de Cupertino fournirait des capacités en matière de véhicule électrique et autonome.

Interface de bord du Rivian R1T

Dans un article, la publication Digitimes évoque le nom du constructeur Rivian comme partenaire potentiel intéressé par Apple, sans préciser si un rapprochement est envisagé ou s'il ne s'agit que d'une idée en l'air.

N'y a-t-il vraiment rien à tirer du Projet Titan ?

Rivian fait partie des jeunes acteurs du secteur en pleine phase de montée en production et rencontre les difficultés des entrants sur le marché des véhicules électriques.

Toutefois, il peut compter sur le soutien financier d'acteurs comme Amazon et Ford pour appuyer ses efforts de croissance qui passent aussi par le lancement de nouveaux modèles plus abordables après les Rivian R1.

Il ne s'agit encore que de rumeurs et d'appréciations d'après des informations censées venir des chaînes d'approvisionnement et rien ne dit qu'un accord sera trouvé, ou même que des discussions soient en cours.

D'un autre côté, il serait curieux qu'Apple ne cherche pas à capitaliser au moins partiellement sur plus de dix années de travaux sur les véhicules électriques et autonomes.

La rumeur d'une réduction du périmètre du projet Titan au seul développement d'une interface de bord avec IA embarquée avait toutefois déjà circulé il y a quelque temps, sans donner de résultats concrets.