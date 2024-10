Durant des années, Apple a été soupçonnée de chercher à concevoir son propre véhicule électrique et autonome. Le Projet Titan devait aboutir à une Apple Car dotée d'une motorisation électrique et d'un système de bord capable de conduite autonome.

L'ambitieux projet a connu des fortunes diverses, des remaniements profonds et des changements d'orientation pour se concentrer sur le pilotage autonome et l'intelligence artificielle.

Un projet de (trop) longue haleine

En parallèle, le marché a évolué au fil des années, partant d'un marché de niche et de pionniers à des enjeux industriels forts. Apple a-t-elle manqué son créneau ? En tous les cas, le projet de véhicule Apple semble avoir été totalement abandonné début 2024.

Certes, certains éléments du projet pourront sans doute être réutilisés dans d'autres initiatives mais pour le reste, il n'y aura pas de miracle à la Xiaomi ou Huawei avec leurs véhicules électriques exploitant une partie de leur savoir-faire dans les smartphones et l'électronique grand public.

Les choses étant toujours très secrètes chez Apple, on pouvait penser que certains projets connexes à l'automobile seraient maintenus. Toutefois, le site MacReports relève qu'Apple a demandé l'annulation de son autorisation pour faire circuler des véhicules autonomes expérimentaux en Californie.

Permis révoqué, ressources redéployées

Le permis n'était plus actif depuis le mois d'avril mais la firme de Cupertino en a demandé (et obtenu) la révocation auprès de la DMV (Department of Motor Vehicles) le 27 septembre dernier.

L'obtention cet agrément en 2017 avait conduit à la circulation de flottes de véhicules de test dont le nombre permettait de donner une idée de l'ampleur des travaux. Son abandon signale qu'Apple a effectivement mis un terme à son ambition de développer un véhicule et a probablement déplacé les ressources vers des projets d'intelligence artificielle générative, à l'image d'Apple Intelligence, son environnement d'IA embarquée et en cloud qui fait ses premiers pas avec iOS 18 et vers la robotique, nouvel Eldorado potentiel des entreprises high-tech.