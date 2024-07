L'événement WWDC 2024 début juin a permis à Apple de dévoiler ses projets en matière d'intelligence artificielle intégrée à ses appareils mobiles et ses ordinateurs. L'environnement Apple Intelligence doit mettre l'IA générative au coeur de iOS, iPad et macOS avec un fonctionnement hybride, mi-local et mi-cloud.

Prenant son temps par rapport à d'autres acteurs comme Samsung qui propose son propre environnement Galaxy AI depuis plusieurs trimestres sur ses appareils mobiles premium, l'IA façon Apple a plutôt convaincu les observateurs lors de sa présentation et redonné confiance aux investisseurs en relançant un cours en Bourse chahuté par les difficultés en Chine.

Apple Intelligence arrivera après iOS 18

Apple Intelligence fonctionnera sur les iPhone récents (iPhone 15 Pro minimum) et les tablettes tactiles iPad en conjonction avec iOS 18 / iPadOS 18, ainsi que sur les Mac et MacBook sous macOS 15 Sequoia offrant des options supplémentaires dans de nombreuses fonctionnalités des plates-formes et leurs applications, sans compter le recours ponctuel à ChatGPT d'OpenAI.

Toutefois, il faudra faire preuve de patience. L'agence Bloomberg, via le journaliste Mark Gurman, indique ainsi que l'IA générative d'Apple ne sera pas immédiatement disponible au lancement de iOS 18 en septembre prochain lors du lancement de la nouvelle gamme iPhone 16.

Apple Intelligence ne serait ainsi activée qu'à partir du mois d'octobre à l'occasion d'une mise à jour. Les développeurs pourront tout de même commencer à tester ses possibilités avec les betas iOS 18.1 et iPadOS 18.1 attendues cette semaine, rapporte Reuters.

Même avec un lancement décalé, le système IA d'Apple ne disposera pas de toutes les fonctionnalités présentées et certains aspects, comme la version boostée de Siri grâce à l'IA, ne seront pas disponibles avant 2025.

Ce sera encore plus long pour l'Europe

Même avec ce léger retard au démarrage, Apple Intelligence prendra encore plus de temps pour débarquer en Europe. Un bras de fer s'est engagé avec l'Union européenne concernant les exigences du DMA (Digital Markets Act) sur la gestion des données dont la firme californienne indique qu'elles vont fragiliser la sécurité de son dispositif.

L'irruption de l'intelligence artificielle dans les produits électroniques Apple risque donc de mettre un peu de temps à se diffuser alors que la concurrence s'organise rapidement.

L'IA dans les smartphones est vue par les analystes comme un moyen de relancer (un peu) les ventes d'appareils mobiles, après plusieurs années de recul post-pandémie.