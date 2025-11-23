Apple vient de dévoiler un accessoire surprenant qui transforme votre iPhone en véritable œuvre d'art moderne. Pour marquer quatre décennies d'initiatives en matière d'accessibilité, la firme de Cupertino s'est associée à la designer Bailey Hikawa pour créer un grip unique en son genre.

Vendu près de 70 dollars, cet objet aux formes abstraites et aux couleurs vives (Chartreuse et Crater) vise à combiner esthétique audacieuse et utilité pratique pour tous les types de mains.

Pourquoi ce design est-il si particulier ?

Ce n'est pas tous les jours que la firme californienne sort un produit aussi excentrique. Fruit d'une collaboration avec l'artiste de Los Angeles Bailey Hikawa, connue pour ses coques volumineuses, ce grip transforme le téléphone en sculpture manuelle.

Mais ne vous y trompez pas, derrière ce look d'amibe colorée se cache une réflexion profonde sur l'usage. Ce partenariat permet à Apple de célébrer ses 40 ans d'engagement pour l'inclusion avec un objet qui sort radicalement des sentiers battus du minimalisme habituel.

En quoi aide-t-il les personnes en situation de handicap ?

L'esthétique n'est ici que la partie visible de l'iceberg fonctionnel. La créatrice a mené de nombreux entretiens avec des personnes en situation de handicap pour concevoir une forme qui s'adapte à diverses motricités et tensions musculaires.

Le résultat est un accessoire véritablement ergonomique qui réduit la fatigue et sécurise la prise en main pour ceux qui ont des difficultés de préhension. C'est une réponse concrète et stylée aux besoins de stabilité de nombreux utilisateurs.

Comment fonctionne cet accessoire au quotidien ?

Côté technique, la simplicité prime pour garantir une utilisation sans le moindre effort physique intense. L'objet utilise le système MagSafe pour se fixer instantanément au dos de l'appareil sans nécessiter de manipulations complexes ou de force.

Il fait également office de support (stand) pour maintenir le téléphone en mode portrait ou paysage, ce qui est idéal pour consulter du contenu sans avoir à tenir l'appareil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix du Hikawa Phone Grip ?

L'accessoire est vendu au prix de 69,95 dollars. Il s'agit d'une édition limitée disponible exclusivement sur l'Apple Store en ligne aux États-Unis pour le moment.

Quelles sont les couleurs disponibles ?

Le grip est proposé en deux coloris distincts : "Chartreuse", un jaune-vert vif, et "Crater", un gris tacheté rappelant la surface lunaire.

Est-il compatible avec tous les iPhone ?

Il est compatible avec tous les modèles d'iPhone dotés de la technologie MagSafe, c'est-à-dire à partir de l'iPhone 12 et les modèles ultérieurs.