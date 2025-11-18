Huawei continue sa route, seul contre tous. Le géant chinois, toujours sous embargo américain, a ouvert les pré-réservations pour sa nouvelle gamme phare, le Huawei Mate 80. La présentation officielle est calée au 25 novembre en Chine.

Pour faire monter la pression, un teaser vidéo (avec Richard Yu) a révélé le design final. Et il fait déjà parler. Le dos arbore un double cercle, formant un "8". Un choix esthétique qui cache surtout deux fonctions bien distinctes.

Qu'est-ce que ce design à double cercle ?

Le premier cercle, c'est du classique Huawei : le bloc photo circulaire. Il est massif et estampillé XMAGE. Il devrait contenir trois ou quatre capteurs selon le modèle.

Mais c'est le second cercle, plus bas et plus discret, qui est la vraie nouveauté. Ce n'est pas que du design. Il trahit l'adoption d'un système de charge sans fil magnétique. Huawei prend enfin le train en marche, copiant le MagSafe d'Apple ou le PixelSnap (basé sur la norme Qi2) des Google Pixel 10.

Une gamme pléthorique est-elle prévue ?

Huawei ne fait pas dans la dentelle. Le constructeur chinois veut inonder son marché domestique avec sa gamme Huawei Mate 80. Ce ne sont pas un ou deux téléphones, mais quatre variantes qui sont au programme :

Huawei Mate 80 (standard)

Huawei Mate 80 Pro (triple capteur)

Huawei Mate 80 Pro Max (quadruple capteur, remplace le Pro+)

Mate 80 RS Ultimate Design (design octogonal, 20Go RAM)



On note la nomenclature "Pro Max", qui montre qu'Apple reste le mètre étalon à copier pour séduire le segment premium.

Et une sortie en Europe ?

C'est là que le bât blesse. Ce lancement est une démonstration de force en Chine. Toute la gamme tournera sous la nouvelle puce maison, le Kirin 9030, et sur le nouvel OS maison, HarmonyOS NeXT (totalement indépendant d'Android).

C'est un succès en Chine, mais l'embargo américain est toujours là. Sans les services Google (Pas de Play Store, pas de Gmail, pas de Maps), la pertinence de ces téléphones à l'international est quasi nulle. Huawei est condamné à innover dans un écosystème fermé.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi HarmonyOS NeXT ?

C'est la nouvelle version du système d'exploitation de Huawei. Contrairement aux versions précédentes, elle est 100% indépendante d'Android et n'utilise plus sa base de code.

Quelle est la date de sortie du Huawei Mate 80 ?

La présentation officielle est confirmée pour le 25 novembre 2025 en Chine. Les pré-réservations sont déjà ouvertes sur les plateformes chinoises.

Qu'est-ce que la charge magnétique Qi2 ?

C'est le nouveau standard de charge sans fil, inspiré du MagSafe d'Apple. Il utilise des aimants pour aligner parfaitement le téléphone et le chargeur, garantissant une charge optimale et ouvrant la voie à des accessoires magnétiques.