Le serpent de mer va-t-il enfin sortir de l'eau ? Après des années à laisser Amazon et Google dominer le marché des écrans connectés, Apple préparerait une contre-attaque en trois temps.

Selon les informations du très fiable Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait dans ses cartons non seulement le fameux HomePod avec écran, mais aussi une caméra de sécurité et un ambitieux robot de table. Une feuille de route qui dessine enfin les contours de la stratégie "post-iPhone" d'Apple pour la maison.

À quoi ressemblera ce "Home Hub", le concurrent de l'Echo Show ?

L'appareil le plus imminent serait ce "Home Hub", un produit que l'on pourrait décrire comme un iPad greffé sur un HomePod. Il se déclinerait en deux versions : un modèle mural et un modèle de table avec un écran LCD de 7 pouces. Équipé d'une caméra FaceTime, il serait capable de reconnaître les différents membres de la famille pour adapter son interface et ses suggestions.



Son prix, estimé autour de 350 dollars, le positionnerait bien au-dessus de ses concurrents directs. Un pari risqué, qui reposera entièrement sur la qualité de son intégration à l'écosystème Apple et, surtout, sur la performance de son assistant vocal.

Pourquoi ce lancement a-t-il été si souvent repoussé ?

La raison a un nom : Siri. Selon Mark Gurman, le matériel de ce Home Hub serait prêt depuis près d'un an. Mais Apple aurait décidé de retarder son lancement pour le faire coïncider avec la sortie de la nouvelle version de son assistant vocal, profondément remaniée grâce à l'intelligence artificielle générative.





Apple ne veut pas répéter l'erreur du premier HomePod, salué pour sa qualité audio mais handicapé par un Siri jugé "stupide" face à Alexa et Google Assistant. Le succès de cette nouvelle gamme de produits dépendra donc entièrement de la capacité de ce "Siri 2.0" à se montrer véritablement intelligent et conversationnel.

Un robot domestique Apple, est-ce bien sérieux ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, oui. Apple travaillerait très sérieusement sur un robot de table, dont le lancement n'est pas attendu avant 2027. L'appareil ressemblerait au Home Hub, mais son écran de 9 pouces serait monté sur un bras robotisé capable de suivre l'utilisateur du regard et de se déplacer pour orienter l'écran.





Ce projet, encore confronté à d'importants défis techniques, serait l'un des héritiers du programme de voiture autonome abandonné par Apple, dont une partie de l'équipe dédiée à la robotique a été réaffectée à ce nouveau pôle "domotique". L'ambition est de créer un compagnon proactif, capable de vous assister dans la maison de manière contextuelle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouveaux produits Apple sortiront-ils ?

Selon les informations de Bloomberg, le calendrier serait le suivant : le "Home Hub" (HomePod avec écran) est attendu pour le printemps 2026, la caméra de sécurité pour la fin 2026, et le robot de table pas avant 2027.

Ces produits seront-ils fabriqués en Chine ?

Non, et c'est un changement de stratégie notable pour Apple. La production de cette nouvelle gamme de produits domotiques aurait été confiée à l'industriel BYD et serait localisée au Vietnam. Une manière pour Apple de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de réduire sa dépendance à la Chine.

Ces appareils seront-ils compatibles avec d'autres écosystèmes que celui d'Apple ?

Il est extrêmement improbable. Comme tous les produits Apple, ces nouveaux appareils seront très certainement conçus pour s'intégrer exclusivement à l'écosystème de la marque (HomeKit, iCloud, etc.) et ne seront pas compatibles avec les assistants de Google ou d'Amazon.