Alors que le design des smartphones semble figé depuis des années, Honor vient de jeter un pavé dans la mare avec un concept aussi fou que fascinant : le "Robot Phone". Oubliez les modules photo fixes, la marque chinoise imagine un avenir où la caméra principale est montée sur un bras robotisé articulé, capable de se déployer et de bouger de manière autonome. Une vision futuriste qui pourrait bien redéfinir la photo sur mobile.

Comment fonctionne cette caméra robotisée ?

L'idée est aussi simple que folle : intégrer la caméra principale du smartphone sur un bras robotisé articulé qui se déploie depuis l'épais module photo arrière. D'une simple pression sur un bouton, le bras sort de son logement, positionnant le capteur au-dessus de l'appareil. Cette architecture offre des avantages immédiats :

Des selfies de meilleure qualité : En se retournant, le bras permet d'utiliser le capteur photo principal, bien plus performant que les caméras frontales habituelles, pour prendre des autoportraits.

En se retournant, le bras permet d'utiliser le capteur photo principal, bien plus performant que les caméras frontales habituelles, pour prendre des autoportraits. Une stabilisation parfaite : Le bras agit comme un véritable gimbal mécanique, promettant une stabilisation vidéo bien supérieure aux systèmes optiques ou électroniques traditionnels.

Quelles nouvelles possibilités cela ouvre-t-il ?

Le bras n'est pas qu'une simple perche à selfie motorisée, il est piloté par une intelligence artificielle (IA) qui lui confère des capacités autonomes. Honor a présenté plusieurs cas d'usage qui donnent le vertige. Le Robot Phone serait capable de :

Suivre un objet ou une personne : Posé sur une table, le téléphone pourrait automatiquement suivre un sujet en mouvement, comme une caméra de vlog intelligente.

Posé sur une table, le téléphone pourrait automatiquement suivre un sujet en mouvement, comme une caméra de vlog intelligente. Réaliser de l'astrophotographie : Le bras pourrait suivre la course des étoiles pour permettre des temps de pose très longs sans flou de bougé.

Le bras pourrait suivre la course des étoiles pour permettre des temps de pose très longs sans flou de bougé. Devenir un "compagnon émotionnel" : Dans sa vidéo de présentation, Honor va jusqu'à imaginer un robot qui "perçoit, s'adapte et évolue", et dont la caméra émet même un petit rire cartoonesque.

Est-ce un simple gadget ou le futur du smartphone ?

Pour l'instant, le Robot Phone n'est qu'un concept. Honor n'a montré aucune version matérielle, seulement une vidéo de synthèse. Il s'agit d'une vision, d'une exploration qui s'inscrit dans un plan d'investissement de 10 milliards de dollars pour transformer la marque en une "entreprise d'appareils IA".





Si le projet rappelle les caméras "flip" de l'Asus Zenfone 6, il va bien plus loin en y ajoutant la robotique et l'autonomie. On ignore si ce téléphone verra le jour, mais Honor a promis de donner plus de détails lors du Mobile World Congress 2026 à Barcelone. Le rendez-vous est pris.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "Robot Phone" de Honor ?

Il s'agit d'un concept de smartphone présenté par Honor. Sa particularité est d'avoir son appareil photo principal monté sur un petit bras robotisé qui peut se déplier du dos du téléphone, pivoter et se déplacer de manière autonome grâce à l'intelligence artificielle.

Ce téléphone sera-t-il bientôt commercialisé ?

Il est peu probable qu'il soit commercialisé à court terme. Il s'agit pour l'instant d'un concept, une vision du futur du smartphone selon Honor. La marque n'a pas présenté de prototype fonctionnel. Plus de détails seront dévoilés au MWC 2026.

Quels sont les avantages d'une caméra sur un bras robotisé ?

Les avantages sont multiples : permettre d'utiliser le capteur principal (de meilleure qualité) pour les selfies, offrir une stabilisation vidéo mécanique bien plus efficace qu'un stabilisateur optique, et ouvrir la voie à des fonctions de suivi intelligent (suivre un sujet, suivre les étoiles, etc.) grâce à l'IA.