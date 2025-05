Si vous êtes un utilisateur des services Apple, il y a de quoi s'inquiéter. Sans tambour ni trompette, la firme de Cupertino a décidé de revoir à la hausse les tarifs de certains de ses abonnements phares, iCloud+ et Apple One, dans certains pays sud-américains. Apple, fidèle à son habitude, n'a pas jugé bon de s'étendre sur les raisons de cette décision, mais tous les regards se tournent vers la conjoncture économique locale. Et attention, le Brésil n'est pas le seul à trinquer : le Chili et le Pérou voient aussi la facture iCloud+ s'alourdir. De quoi se demander si une vague de hausses n'est pas en train de se préparer plus largement pour l'ensemble du globe.

Des hausses qui font mal au portefeuille brésilien et sud-américain

Au Brésil, autant dire que l'addition pour profiter de l'écosystème Apple va devenir sensiblement plus corsée. Les augmentations de prix ne sont pas anecdotiques, puisqu'elles grimpent jusqu'à un impressionnant 34% sur certains forfaits. Ça commence à faire une sacrée différence sur le budget mensuel ! Concernant le bouquet de services Apple One, qui permet de profiter d'Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et d'un espace de stockage iCloud+, voici le nouveau paysage tarifaire au Brésil :

Bonne nouvelle (pour l'instant) : le forfait Individuel ne bouge pas et reste à R$42,90 par mois.

Le forfait Famille, lui, prend une petite claque de 9% et s'affiche désormais à R$59,90 par mois.

Quant au forfait Premium, le plus complet avec tous les services et le plus de stockage, il fait un bond pour atteindre R$99,90 par mois.

Mais ce n'est pas tout. Le service de stockage en ligne iCloud+ voit aussi ses tarifs gonfler, et pas seulement au Brésil. Le Chili et le Pérou sont également concernés par cette révision à la hausse. Pour que vous puissiez vous faire une idée précise, voici le détail de ces nouveaux prix, qui sont entrés en vigueur sans crier gare :

Pays Anciens Prix (iCloud+) Nouveaux Prix (iCloud+) Brésil 50GB: R$ 4.90

200GB: R$ 14.90

2TB: R$ 49.90

6TB: R$ 149.90

12TB: R$ 299.90 50GB: R$ 5.90

200GB: R$ 19.90

2TB: R$ 66.90

6TB: R$ 199.90

12TB: R$ 399.90 Chili 50GB: $790

200GB: $2,490

2TB: $8,490

6TB: $29,990

12TB: $59,990 50GB: $990

200GB: $3,290

2TB: $10,990

6TB: $32,990

12TB: $64,990 Pérou 50GB: S/. 2.90

200GB: S/. 9.90

2TB: S/. 34.90

6TB: S/. 99.90

12TB: S/. 199.90 50GB: S/. 3.90

200GB: S/. 12.90

2TB: S/. 42.90

6TB: S/. 129.90

12TB: S/. 259.90

Pour l'instant, Apple n'a pas soufflé mot d'une possible contagion de ces hausses aux abonnements individuels pour Apple Music ou Apple TV+ au Brésil. Mais après ça, on est en droit de se poser la question, non ?

Mais pourquoi cette soudaine flambée des prix en Amérique du Sud ?

Si Apple cultive le secret sur les raisons exactes de ces augmentations, on peut tout de même avancer quelques pistes assez solides. La plus évidente, c'est la dégringolade du Real brésilien face au dollar américain ces dernières années – on parle d'une dévaluation de 15 à 20%. Face à ça, Apple chercherait tout simplement à redresser la barre pour que ses revenus en dollars ne fondent pas comme neige au soleil. Logique implacable du business. Des augmentations de taxes locales au Brésil, passées un peu inaperçues pour nous, pourraient aussi avoir mis leur grain de sel et poussé Apple à répercuter la note sur le consommateur final. Le fait que le Chili et le Pérou soient aussi touchés par la valse des étiquettes d'iCloud+ laisse penser que les ajustements liés aux taux de change et à la situation économique de la région sont bien au cœur du problème.

Alors, faut-il s'attendre à une augmentation générale des services Apple chez nous aussi ?

C'est LA question qui brûle les lèvres de tous les utilisateurs Apple à travers le monde : ces hausses de prix en Amérique du Sud sont-elles le signal d'alarme avant une tempête tarifaire plus globale, qui toucherait aussi les États-Unis et l'Europe ? Pour l'instant, c'est silence radio du côté de Cupertino concernant d'autres régions. Apple n'est pas du genre à changer ses prix tous les matins, c'est vrai. Mais par le passé, on a déjà vu plusieurs "ajustements" qui ont, petit à petit, rendu l'accès à l'écosystème de services de la marque un peu plus cher. L'incertitude plane donc. Que vous soyez abonné à Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, ou que vous ayez craqué pour l'un des bouquets Apple One, un conseil : gardez un œil sur les prochaines communications de la marque. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, et pas toujours une bonne...