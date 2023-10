Apple a fait passer la plupart des ses produits électroniques à la puce Apple M2, à l'exception notable de l'iMac 24 pouces. Ce dernier, présenté dans une version repensée et affinée avec une puce M1 en 2021, n'a toujours pas eu les honneurs d'une mise à jour vers la nouvelle génération de processeur ARM.

Les observateurs du marché, tant l'analyste Ming-Chi Kuo que le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, ont régulièrement affirmé que la firme de Cupertino allait zapper la puce M2 pour proposer directement un iMac 24 pouces avec puce M3 en 2024.

L'iMac 24 pouces M2 finalement proposé ?

L'absence de nouveaux produits MacBook et Mac sur fin 2023 constituerait même un problème pour les ventes d'ordinateurs Apple, faute de nouvelle stimulation. Et pourtant, le même Mark Gurman indique à présent dans sa newsletter Power On qu'Apple pourrait finalement annoncer du nouveau dès la fin de ce mois.

Il signale ainsi le lancement d'un nouveau produit Mac qui pourrait correspondre à un iMac 24 pouces M2, même si le journaliste ne précise pas le type de puce à venir.

Son observation vient du fait que les iMac et les MacBook Pro 14 et 16 sont affichés en rupture de stock dans les Apple Store, signalant potentiellement l'annonce imminente de nouveaux produits.

Question de timing

Les MacBook Pro 14 et 16 avec puce M2 Pro / M2 Max ayant été annoncés au mois de janvier, il semble peu probable que de nouveaux produits soient annoncés dans cette catégorie, même si cela n'a pas totalement impossible, voire pourrait être forcé par la forte baisse des ventes de MacBook signalée par l'analyste Ming-Chi Kuo.

L'arrivée du processeur Apple M3 n'est toutefois pas attendue avant 2024, de même que la migration des MacBook Pro vers des affichages OLED.

Dans un autre genre de renversement, Mark Gurman affirme, toujours dans sa newsletter Power On, qu'Apple ne lancera pas de nouvelles tablettes iPad avant 2024.

L'iPad Mini 7, objet de diverses rumeurs, et le nouvel iPad Air ne seraient pas annoncés avant le printemps 2024 alors qu'il restait un espoir pour un lancement avant la fin de l'année, même si Apple n'a finalement annoncé qu'une nouveauté...réservée à la Chine.

Bref, la situation est assez confuse et même les experts des révélations avant l'heure finissent par en perdre leur latin et changer d'avis, peut-être parce que la situation est incertaine et de nature à bousculer les plans d'Apple.