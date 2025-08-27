Ces derniers jours, des révélations issues de plusieurs médias américains et asiatiques ont mis en lumière un projet resté confidentiel chez Apple : des discussions internes autour du rachat possible de deux acteurs majeurs de l’intelligence artificielle, Mistral AI et Perplexity.

Si rien n’a été officialisé, l’émergence de cette information donne un aperçu des réflexions stratégiques menées par Cupertino pour rattraper son retard sur un secteur dominé par Google, OpenAI ou encore Microsoft.

Elle suggère aussi que la stratégie d'acquisition d'Apple, orientée vers les petites startups, pourrait s'accélérer avec de plus grosses prises, signe potentiel d'une urgence à rattraper son retard dans l'IA.

Pourquoi Apple s’intéresse à Mistral AI et Perplexity

Depuis plusieurs mois, Apple multiplie les efforts pour renforcer ses compétences en intelligence artificielle. La firme a déjà présenté des outils intégrés à iOS 18 et macOS Sequoia avec son environnement Apple Intelligence, mais les retours ont montré que l’écosystème Apple restait en retrait face aux géants américains. Dans ce contexte, s’associer ou intégrer de nouvelles startups semble être une piste logique.

Mistral AI, jeune société française, s’est rapidement imposée en Europe grâce à ses modèles d’IA open source reconnus pour leur flexibilité. Quant à Perplexity, société américaine, elle s’est taillée une réputation avec son moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle, capable de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini. Pour Apple, mettre la main sur ces technologies aurait pu renforcer Siri et ses services cloud.

Des discussions internes, pas encore d’offres concrètes

Apple aurait donc tenu en interne des discussions sur l’opportunité de racheter ces deux sociétés, mais rien ne confirme qu’une offre ferme ait été posée. Selon certaines sources, plusieurs cadres auraient plaidé pour de telles acquisitions afin de faire monter Apple en puissance sur le plan technologique.

La firme explore différents scénarios : partenariat commercial, investissements minoritaires ou acquisition pure et simple. Mais tout indique que rien n’a dépassé le stade préliminaire.

Apple reste très attentive aux enjeux financiers, mais aussi réglementaires, liés à un rachat de ce type, en particulier pour Mistral AI, considéré comme un fleuron de la tech européenne.

Une stratégie dans un marché ultra-compétitif

Le timing de ces réflexions n’est pas anodin. L’intelligence artificielle est devenue un argument majeur dans la concurrence entre les géants du numérique. Microsoft a pris de l’avance avec OpenAI.

Google, de son côté, pousse son écosystème autour de Gemini. En comparaison, Siri n’a pas bénéficié des mêmes avancées, au point d’être perçu comme technologiquement dépassé par le grand public.

Acquérir Mistral AI et Perplexity aurait permis à Apple de rattraper une partie de ce retard en injectant de nouvelles ressources dans la recherche et le déploiement de modèles avancés. Cela aurait également permis d’étoffer son image dans le domaine de l’IA générative et conversationnelle, là où l’entreprise peine encore à convaincre.

Quels scénarios possibles pour Apple ?

Pour la suite, on peut imaginer l'émergence de partenariats stratégiques entre Apple et Perplexity et une intégration des outils IA au sein de Siri ou un investissement dans Mistral AI à défaut d'en faire une acquisition qui risquerait d'être compliquée, avec un accès à ses modèles d'IA.

Plus ambitieux ou dicté par l'urgence, un rachat de l'une ou l'autre entreprise (ou des deux ?) semble malgré tout peu problable du fait de la complexité des dossiers et des réticences des régulateurs, portées par les critiques à prévoir des autres acteurs.

Mais les experts s’accordent sur un point : Apple ne peut pas rester spectateur dans ce secteur. Qu’il s’agisse de renforcer ses équipes internes ou de s’adosser à des partenaires, la firme aura besoin d’un virage significatif pour rester compétitive.

Un mouvement révélateur d’un changement de cap

Ces discussions, même exploratoires, montrent que Cupertino est prêt à bousculer sa culture. Historiquement, Apple a souvent privilégié les acquisitions discrètes de petites entreprises spécialisées, rarement des opérations d’envergure internationale. Le fait que Mistral AI et Perplexity aient été évoqués en interne illustre une prise de conscience : le temps presse.

Alors que la prochaine décennie pourrait être dominée par les innovations liées à l’IA, il est désormais clair qu’Apple cherche à redéfinir sa place dans cet écosystème.

Cette volonté se manifeste par une double ambition : combler son retard technologique et maintenir une image d’entreprise capable de rivaliser avec les leaders du secteur.

Aucun calendrier ni confirmation officielle n’est à ce stade disponible. Mais l’existence même de ces discussions prouve que le groupe américain se prépare à franchir une nouvelle étape dans sa relation avec l’intelligence artificielle.