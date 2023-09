La série iPhone 15 a été annoncée ce 12 septembre et sera commercialisée le 22 avec ses nouveautés matérielles mais aussi une nouvelle évolution de l'OS mobile iOS 17.

Les nouveautés du système d'exploitation mobile ont été présentées en juin dernier lors de la keynote de l'événement WWDC 2023 en mettant l'accent sur la convivialité et la personnalisation.

En particulier, iOS 17 va permettre plus d'interactions avec les widgets de l'écran d'accueil et même pour l'écran de verrouillage, tout en donnant la possibilité de personnaliser l'écran des appelants (image ou Memoji, fond coloré...) pour l'application intégré et les applications tierces.

L'iPhone saura aussi se transformer en réveil avec la fonction Standby lorsqu'il est positionné en mode paysage et en charge.

iOS 17 proposera aussi, mais en fin d'année, une nouvelle application Journal, version numérique d'un journal intime où rassembler et organiser ses souvenirs avec des suggestions en fonction des photos et activités mais aussi l'affirmation selon laquelle tout est sécurisé et que même Apple ne peut y accéder.

NameDrop et transcription texte de Live VoiceMail

Pour les échanges de contact, la fonction NameDrop simplifiera les manipulations entre deux iPhone puisqu'il suffira de les rapprocher afin d'effectuer le transfert d'informations.

iOS 17 apporte également la transcription instantanée en texte des messages vocaux avec Live VoiceMail tandis que le correcteur automatique sera plus effectif pour corriger les fautes de frappe.

Le tiroir à autocollants ajoutera toutes les formes d'expression (emoji, memoji, stickers, live stickers créés à partir de ses propres photos...) dans un même endroit pour les retrouver plus facilement et le mode Check In permettra de s'assurer qu'un proche est bien rentré chez lui.

Il sera également possible de partager sa position avec un proche ou une connaissance de façon sécurisée pour se retrouver plus facilement. A noter que l'application Maps permettra désormais de récupérer des cartes pour une consultation hors ligne. Il sera également possible de visualiser les bornes de charge pour véhicules électriques à proximité.

Enfin, le fameux "Dis, Siri" est abandonné avec iOS 17 au profit d'un simple "Siri..." pour lancer l'assistant numérique d'Apple, avec la possibilité de formuler plusieurs requêtes distinctes sans avoir à répéter son nom.

iOS 17 est disponible en téléchargement gratuit sur tous les iPhone éligibles directement via WiFi ou par liaison filaire avec iTunes.