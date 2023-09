Apple a levé le voile cette semaine sur sa nouvelle gamme de smartphones iPhone 15 qui a la particularité cette année d'abandonner deux éléments caractéristiques : l'encoche qui disparaît totalement des modèles standard au profit du Dynamic Island et la connectique Lightning, désormais remplacée par un port USB-C.

Si la série compte toujours quatre modèles, la différenciation entre les iPhone standard et les versions Pro est toujours plus forte, les innovations se concentrant sur ces derniers tandis que les premiers tendent à reprendre les fonctionnalités des versions Pro de la génération précédente.

iPhone 15 et 15 Plus : les valeurs sûres

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus (6,1 et 6,7 pouces) reprennent ainsi le Dynamic Island, le processeur Apple A16 Bionic et le capteur photo principal de 48 mégapixels introduits sur les iPhone 14 Pro l'an dernier.

Ils conservent un châssis aluminium et un bloc de deux capteurs photo à l'arrière (le second étant un ultra grand angle) tout en renforçant les capacités de photographie computationnelle.

Le nouveau port USB-C reste en USB 2 et n'offrira pas de débits plus rapides que le port Lightning. Bonne nouvelle, les prix sont (un peu) en baisse par rapport à l'an dernier, l'iPhone 15 démarrant à 969 € et l'iPhone 15 Plus à 1199 €.

iPhone 15 Pro et Pro Max : le titane pour rehausser

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (6,1 et 6,7 pouces également) profitent pour leur part d'un nouveau châssis en titane et d'une conception facilitant le remplacement de certains composants comme l'écran et la batterie.

Ils sont les premiers à disposer d'un processeur mobile Apple A17 Pro utilisant la gravure en 3 nm de TSMC. Si la progression des performances CPU reste modeste (+10%), c'est le GPU passé à 6 coeurs qui a fait l'objet de toutes les attentions d'Apple.

Plus rapide de 20% que la génération précédente, il intègre le support matériel du ray tracing pour une expérience ludique encore plus immersive et intense.

Dotés de trois capteurs photo, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max disposent d'un téléobjectif pour du zoom optique x3 pour le Pro et jusqu'à x5 pour le Pro Max grâce à un système de prismes compacts.

Leur port USB-C est compatible USB 3, assurant des débits jusqu'à 10 Gbps qui faciliteront les transferts de grandes photos et de vidéos pouvant être produites en 4K 60 fps.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profitent également d'une baisse de tarif par rapport à l'année dernière, avec un tarif de départ de 1229 € pour l'iPhone 15 Pro 128 Go et de 1479 € pour l'iPhone 15 Pro Max 256 Go.

Les précommandes de la série iPhone 15 sous iOS 17 débutent ce vendredi 15 septembre 2023 à 14 heures, avant la commercialisation effective à partir du 22 septembre.

