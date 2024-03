Depuis plusieurs mois, il se murmure que la prochaine évolution iOS 18 constituera une mise à jour significative pour l'OS mobile, plus habituée à des modifications discrètes pour ne pas perturber l'ergonomie générale.

iOS 18 devrait aussi être le point de départ pour l'intégration d'une intelligence artificielle générative dont il se murmure qu'elle pourrait finalement venir de Google avec son IA Gemini plutôt qu'une solution développée en interne, pas encore finalisée, ce qui demandera sans doute d'embarquer plus de RAM à bord des iPhone 16.

L'écran d'accueil plus souple d'usage

On attend également un renforcement des services RCS (Rich Communication Services) avec une interopérabilité renforcée avec le monde Android. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, évoque de son côté de nouvelles possibilités de personnalisation de l'écran d'accueil de iOS 18.

Cela concernera en particulier la disposition des icônes des applications. Tout en conservant le système de grille qui permet de les organiser de façon symétrique en lignes et colonnes, il devrait désormais être possible de les ranger de plus façon plus libre en laissant par exemple des espaces vides entre deux icônes au lieu d'un remplissage automatique.

iOS 18, l'évolution la plus consistante depuis longtemps ?

Cette capacité n'est jusqu'à présent proposée que via certaines applications et Apple pourrait donc bientôt en faire une fonctionnalité universelle sur iOS / iPadOS. Après la personnalisation de l'écran de verrouillage introduite avec iOS 16, la firme à la pomme donnerait donc plus de liberté aux utilisateurs au sein de l'interface.

Il n'y aura rien de transcendant mais, associé à d'autres possibilités de personnalisation de l'écran d'accueil attendues avec le nouvel OS, cela constituera toutefois une sérieuse évolution de l'interface.

Les nouveautés de iOS 18 seront logiquement présentées durant l'événement développeur WWDC 2024 traditionnellement organisé au début du mois de juin.