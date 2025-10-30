La sortie est imminente. Apple a distribué ce soir les versions "Release Candidate" (RC) d'iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1 et tvOS 26.1. C'est la dernière étape avant le déploiement public dans quelques jours.

Cette première mise à jour majeure d'iOS 26 est très attendue, car elle vient corriger plusieurs défauts de jeunesse très critiqués par les utilisateurs.

Qu'est-ce qui change pour Liquid Glass ?

Le nouveau design Liquid Glass d'iOS 26, jugé trop transparent et parfois illisible, a été retouché. La mise à jour 26.1 introduit un nouveau mode "Teinté". Cette option, disponible dans Réglages > Luminosité et affichage, permet de réduire la transparence et de rendre les menus plus opaques.





Sur macOS 26.1, un bug visuel a aussi été corrigé, mais une bidouille qui permettait de désactiver complètement Liquid Glass a été supprimée.

Le retour surprise de Slide Over sur iPad

C'est la meilleure nouvelle pour les utilisateurs d'iPad. Apple a entendu les critiques concernant son nouveau système de fenêtrage. iPadOS 26.1 restaure la fonction Slide Over.





Elle permet de glisser une app vers la droite pour la masquer temporairement, puis de la faire revenir d'un geste. Ce n'est pas exactement la même forme qu'avant, mais c'est un retour très attendu pour le multitâche.

Apple corrige-t-il le bug de l'alarme ?

Oui, et c'était une plainte majeure. Dans iOS 26, Apple a fait le choix d’agrandir les boutons "Arrêter" et "Rappel", poussant de nombreux utilisateurs endormis à éteindre leur réveil par erreur.





iOS 26.1 corrige le tir. Il faut désormais faire glisser son doigt pour désactiver l'alarme, une sécurité bienvenue pour éviter les pannes d'oreiller.

Quoi de neuf pour Apple Intelligence et les développeurs ?

La mise à jour étend les capacités d'Apple Intelligence à de nouvelles langues, dont le portugais, le néerlandais et le vietnamien. Les AirPods peuvent aussi traduire plus de langues.





Côté développeurs, de nouveaux outils sont là, comme AppMigrationKit pour transférer des données d'une app vers Android, et une API pour que les apps tierces (comme Google Photos) puissent sauvegarder des photos en arrière-plan.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une version "Release Candidate" (RC) ?

C'est la version quasi-finale d'une mise à jour logicielle. Elle est envoyée aux développeurs pour un dernier test. Sauf bug majeur de dernière minute, c'est cette version exacte qui est ensuite déployée pour le grand public quelques jours plus tard.

Quand la version finale d'iOS 26.1 sera-t-elle disponible pour tous ?

Apple n'a pas donné de date précise, mais la sortie d'une RC signifie que la version finale est imminente. Elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs, gratuitement, dans les jours qui viennent.

Un bug d'écran tactile est-il corrigé ?

Apparemment non. Selon plusieurs sources, un bug d'écran tactile figé qui traîne depuis les premières bêtas d'iOS 26 n'aurait toujours pas été corrigé dans cette Release Candidate.