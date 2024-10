On n'avait pas vu de nouvelle tablette tactile iPad Mini depuis des années, au point de penser un temps que la gamme avait pu être abandonnée au profit du développement des iPad Pro et iPad Air.

La firme de Cupertino a toutefois relancé une tablette compacte iPad Mini 7 en la dévoilant par simple voie de communiqué de presse. Toujours bien équipée avec un affichage 8,3 pouces et passant désormais au port USB-C, elle est également annoncée avec un processeur Apple A17 Pro à bord.

Apple A17 Pro mais sans la totalité des coeurs

C'est la puce qui équipe les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et qui donne accès à l'environnement IA Apple Intelligence. La tablette iPad Mini 7 pourra donc profiter des fonctionnalités de l'intelligence artificielle générative, d'autant plus qu'elle embarque également 8 Go de RAM, comme les iPhone 16.

Mais si le processeur a la même dénomination Apple A17 Pro, il ne serait pas totalement similaire. Dans ses caractéristiques, il est précisé que la puce comprend 6 coeurs CPU (2 coeurs puissants et 4 coeurs économiques), un NPU 16 coeurs et un GPU de 5 coeurs...quand celui des iPhone 15 Pro / 15 Pro Max en compte 6 !

Apple n'explique pas la raison de ce changement de configuration. Les tablettes iPad étant aussi des machines ludiques, il peut être étonnant de lui supprimer un coeur GPU.

Chip-binning pour ne pas perdre les puces défectueuses

L'une des explications potentielles serait qu'Apple fait du recyclage avec ses puces. Les processeurs produits sur les wafers ne sont pas tous parfaitement fonctionnels et peuvent présenter des défauts comme des coeurs défaillants.

Plutôt que de les perdre, il est possible qu'Apple ait fait le choix de commercialiser malgré tout des processeurs n'ayant que cinq coeurs GPU fonctionnels. Les volumes à produire de tablettes iPad Mini étant beaucoup moins importants que les iPhone, cela permettrait un reclassement de ces processeurs pas totalement conformes aux attentes.

Apple a déjà réalisé cette manoeuvre pour certains de ses produits ces dernières années et il est possible que ce soit encore le cas ici. Même avec cinq coeurs GPU, la firme annonce une progression de 25% des performances graphiques par rapport à la génération précédente et sans doute une efficacité énergétique améliorée grâce à la gravure plus fine en 3 nm.

De son côté, la partie CPU ne change pas, avec le même nombre de coeurs et une fréquence conservée de 3,78 GHz. En benchmark, la différence est minime, avec des résultats en benchmark 4% inférieurs à ceux de l'iPhone 15 Pro Max.