Le groupe Samsung a profité du segment des smartphones pliants depuis 2019 en installant ses gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip qui constituent deux formats distincts : écran se pliant dans le sens de la longueur et se refermant comme un livre ou bien écran se pliant dans le sens de la largeur comme un smartphone à clapet.

La firme a bonifié ses modèles au fil des ans en les faisant évoluer à la marge, de sorte que les smartphones se ressemblent d'année en année. A la surprise des premières versions succède désormais la répétition de formats qui gagnent en qualité ce qu'ils perdent en originalité.

L'annonce du Huawei Mate XT avec son écran souple se pliant en trois grâce à deux charnières a marqué les esprits par sa nouveauté et ses caractéristiques à un moment où Samsung commence à voir ses ventes stagner, faute de grandes nouveautés.

Un smartphone pliant d'un nouveau genre

Cette piqûre de rappel, alors que le géant coréen est en train de perdre son leadership sous la pression de la concurrence, appelle sans doute à une réaction. Et, selon le média coréen The Elec, elle pourrait venir l'année prochaine avec un nouveau format de smartphone pliant.

La publication coréenne évoque ainsi un smartphone doté d'un écran enroulable qui pourrait pousser la diagonale à 12,4 pouces une fois déplié, soit plus grand que les 10,2 pouces du Huawei Mate X.

Le site SamMobile note qu'il s'agira sans doute du prototype d'écran de Samsung Display aperçu en mai dernier à la SID Display Week. Et la caméra selfie serait cachée sous l'écran, sans nécessiter de poinçon.

Ce smartphone avec écran enroulable pourrait être présenté sur le second semestre 2025 mais, en dehors d'une question de prestige, difficile de croire qu'il puisse changer la donne.

Samsung travaille depuis plusieurs années sur des concepts d'écrans enroulables et étirables dont les prototypes sont régulièrement montrés sur des événements technologiques sans être commercialisés. Ce temps serait donc venu.

Une domination qui s'effrite sur les pliants

The Elec suggère que les ventes de la série Galaxy S24 et des Galaxy Z6 sont plutôt décevantes avec 23,4 millions d'unités écoulées sur sept mois et un effet Galaxy AI qui peine à se manifester pour les premiers et un démarrage plus lent que les Galaxy Z5 pour les seconds, d'autant plus que des smartphones comme le Honor Magic V3, lancé quelques semaines après le Galaxy Z Fold6, leur taillent des croupières en matière de finesse et de poids.

La plupart des analystes suggèrent que la domination de Samsung dans les smartphones pliants arrive à son terme sous la pression de la concurrence, même si la firme pourrait garder une courte tête d'avance du fait de sa présence sur de nombreux marchés.