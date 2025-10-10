Alors que le marché des smartphones pliants est déjà bien installé, tous les regards restent tournés vers Apple, dont l'arrivée sur ce segment est attendue comme le messie. Si le projet reste l'un des secrets les mieux gardés de Cupertino, les pièces du puzzle commencent à s'assembler.

Les dernières informations, distillées par des analystes réputés comme Jeff Pu et Ming-Chi Kuo, dessinent le portrait d'un appareil qui chercherait à synthétiser le meilleur des designs récents et passés de la marque à la pomme.

Quel design pour l'iPhone pliant ?

Apple viserait une finesse record, quitte à en faire son argument de vente principal. Selon les analystes, le premier iPhone pliant s'inspirerait directement du design de l'iPhone Air, avec un châssis hybride en titane et aluminium. Le titane serait utilisé pour les zones de contraintes structurelles, comme le cadre et la charnière, afin d'assurer une solidité maximale, tandis que l'aluminium permettrait d'alléger l'ensemble à moindres frais et avec une meilleure conduction thermique.





Cette quête de minceur serait extrême, avec une épaisseur qui pourrait n'être que de 4,5 mm une fois déplié, soit près de 20 % de moins que le déjà très fin iPhone Air. Un véritable défi d'ingénierie pour un appareil qui doit résister à des milliers de cycles d'ouverture et de fermeture.

Quelle sera sa taille et son format ?

Le premier iPhone pliant ne chercherait pas à rivaliser avec une tablette une fois ouvert, mais plutôt à offrir un double format très distinct. Fermé, il arborerait un écran externe de 5,5 pouces, rappelant la taille compacte et appréciée de l'ancien iPhone mini. Un choix qui séduirait les amateurs de petits formats.



Une fois déplié, il dévoilerait une large dalle interne de 7,8 pouces, se rapprochant ainsi davantage d'un iPad mini que d'un grand smartphone. Apple jouerait donc sur deux tableaux : un smartphone compact et facile à utiliser d'une main, qui se transforme en une petite tablette pour plus de confort visuel.

Quelle technologie pour la charnière ?

C'est le nerf de la guerre pour tout appareil pliant. Pour garantir la durabilité de son mécanisme, Apple explorerait plusieurs pistes innovantes. L'analyste Ming-Chi Kuo évoque l'utilisation de composants en Liquidmetal au sein de la charnière. Cet alliage métallique amorphe, dont Apple détient l'exclusivité depuis des années, est réputé pour sa grande résistance et son élasticité, des propriétés idéales pour une pièce soumise à des contraintes mécaniques répétées.





Au-delà du matériel, le logiciel jouera un rôle crucial. Une grande partie des nouveautés d'iOS 27 serait spécifiquement dédiée à l'interface de ce nouveau format, afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et sans accroc, évitant ainsi les faux-pas qui ont pu entacher les débuts de certains concurrents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand l'iPhone pliant sortira-t-il ?

Selon les rumeurs les plus persistantes, Apple prévoirait de lancer son premier iPhone pliant à la rentrée 2026, aux côtés de la gamme des iPhone 18. Ce calendrier reste bien sûr à confirmer.

Quel sera son prix ?

Aucun prix n'a fuité pour le moment, mais il faut s'attendre à un positionnement très haut de gamme. Compte tenu des technologies embarquées (écran pliant, châssis en titane, charnière complexe), il sera très probablement l'iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.

S'agira-t-il d'un format "clapet" ou "livre" ?

Les informations actuelles pointent très clairement vers un format "livre", qui se déplie horizontalement pour révéler un grand écran intérieur, à l'image du Samsung Galaxy Z Fold. C'est ce qui est suggéré par les tailles d'écrans évoquées (5,5 pouces externe et 7,8 pouces interne).