La firme de Cupertino a plusieurs produits dans ses cartons et cette première semaine du mois de mars serait le moment de leur présentation officielle. C'est du moins ce qu'affirme le journaliste Mark Gurman de Bloomberg en prédisant le lancement de plusieurs appareils électroniques évoqués en rumeurs depuis des mois.

Cela commencerait avec l'arrivée d'une nouvelle série de tablettes iPad Pro dotées pour la première fois d'un affichage OLED et armées de la puce Apple M3, le tout avec quelques évolutions de design, comme le capteur photo avant orienté pour un affichage en mode portrait.

A ceci s'ajouteraient un nouveau dock / clavier avec Magic Keyboard et trackpad plus grand ainsi qu'un nouveau stylet Apple Pencil, sans doute encore plus précis et endurant.

iPad Pro OLED, nouveaux iPad Air

Les tablettes iPad Pro n'ont pas été renouvelées depuis un moment et ce serait donc l'occasion d'une solide évolution. Mais ce ne serait pas la seule tablette tactile à se renouveler puisqu'il est aussi question de l'arrivée de nouveaux modèles iPad Air.

Dotée d'une puce Apple M2, la grande nouveauté sera surtout celle d'une nouvelle diagonale de 12,9 pouces pour cette tablette polyvalente qui récupérerait donc un des attributs de la grande tablette iPad Pro.

Les MacBook Air M3 en mars ou avril

Mais ce n'est pas tout puisque Apple doit également lancer ce mois-ci ou en avril ses MacBook Air M3, toujours en version 13 et désormais 15 pouces. La firme a fait le choix avec la puce Apple M3 de lancer ses MacBook Pro avant les MacBook Air mais il est vrai que le premier MacBook Air 15 en M2 ne date que de l'été 2023. Il fallait sans doute laisser un peu de temps.

Mark Gurman évoque encore l'arrivée d'un nouveau coloris pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Le journaliste souligne également que les annonces de cette semaine, en principe au moins les iPad Pro, ne feront pas l'objet d'une conférence de presse. Apple semble avoir privilégier une officialisation directement par voie de communiqués de presse.

Ce serait également le cas pour les autres produits attendus, qu'ils soient lancés en même temps ou un peu plus tard au printemps, avec des communiqués et des vidéos marketing mais pas d'événement presse à proprement parler.