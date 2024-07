Comme chez Samsung, les iPhone d'Apple ont peu évolué du côté de la puissance de charge quand certains fabricants côté Android rivalisent de techniques de charge toujours plus intenses et rapides.

Alors que des charges filaires de 120W et au-delà ne sont plus rares et que certaines marques travaillent sur de la charge 300W pour une charge complète en quelques minutes, les deux principaux acteurs du marché restent calés sur une charge de 20 à 27W même pour leur modèles les plus onéreux.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max avec une charge plus rapide ?

Cette charge plus lente n'a pas que des désavantages. Elle impose moins de stress aux batteries et dégage moins de chaleur, leur assurant une durée de vie longue même après de nombreux cycles de charge / décharge.

Il n'empêche, l'iPhone 15 Pro / 15 Pro Max n'offre toujours qu'une charge filaire de 27W (et 20W pour l'iPhone 15 / iPhone 15 Plus), ce qui impose de garder un fil à la patte plus longtemps et une moindre disponibilité de l'appareil mobile au quotidien.

La situation peut-elle évoluer avec la prochaine série iPhone 16 ? La publication chinoise ITHome affirme que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max vont proposer une charge filaire de 40W et une charge sans fil de 20W en MagSafe pour rééquilibrer le temps de charge par rapport à des batteries de plus grande capacité.

Un espoir répété mais encore jamais concrétisé

Cela suggère implicitement que les iPhone 16 Pro / Pro Max bénéficieraient de batteries plus grandes, peut-être grâce à la technologie de batteries empilées (stacked battery) évoquée un temps pour l'iPhone 16.

Ceci dit, les trois dernières générations d'iPhone ont été suspectées de profiter d'une charge plus rapide sans que cela ne se concrétise jusqu'à présent. Apple se débrouille pour proposer une autonomie assez similaire d'année en année et les capacités de batterie n'ont augmenté dans les iPhone que de façon marginale.

En sera-t-il autrement pour la série iPhone 16, ou au moins pour les iPhone 16 Pro ? Réponse en septembre.