L'iPhone 15 Pro Max a joué de son côté premium en passant à une coque en titane mais aussi en proposant une nouveauté qu'il était le seul à proposer dans la série : un système de zoom optique x5 grâce à un système spécifique baptisé tétraprisme.

Cette innovation devrait logiquement se retrouver dans la série iPhone 16 et étendue à l'ensemble des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, selon des rumeurs régulières. Mais si l'on pouvait espérer de nouvelles optimisations du zoom de l'iPhone, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que le système de tétraprisme sera en fait similaire à celui de l'iPhone 15 Pro Max et proposera les mêmes capacités.

L'iPhone 16 avec zoom optique x5

On devrait donc retrouver l'équivalent 120 mm sur l'ensemble des modèles Pro de la gamme à venir en septembre et profite de ses capacités de zoom sans perte. Pour assurer la présence du modèle dans ses iPhone 16 Pro / Pro Max, Apple aurait fait appel au fournisseur GSEO (Genius Electronic Optical) en plus de son partenaire habituel Largan Precision.

Alors que l'iPhone 15 Pro était limité à un zoom optique x3, l'iPhone 16 Pro devrait donc profiter à son tour du zoom optique x5 grâce à ce module de zoom périscopique, tandis que cet aspect ne changera pas sur l'iPhone 16 Pro Max.

La photographie computationnelle, toujours un atout

Les nouveautés viendront peut-être plutôt du capteur photo principal qui passerait au Sony IMX903 de 48 mégapixels attendu sur les deux modèles Pro. Globalement, ces évolutions de fiche technique ne devraient pas modifier l'aspect général des smartphones, même s'il faudra bien loger le tétraprisme dans l'iPhone 16 Pro, lui donnant une épaisseur supplémentaire au niveau du bloc photo.

Il reste à voir également quelles seront les évolutions logicielles associées à la partie photo. L'intelligence artificielle générative se fera plus présente avec iOS 18 et la photographie computationnelle devrait rester l'une des grandes forces des attributs photographiques de l'iPhone.