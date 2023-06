L'arrivée du casque de réalité mixte Apple Vision Pro est un nouveau pari de la firme de Cupertino pour tenter de provoquer une révolution aussi forte que celle de l'iPhone.

Ses caractéristiques avancées et son ergonomie soignée auront un coût, de 3500 dollars, pour une disponibilité en début d'année prochaine. Ce premier produit va surtout servir aux développeurs pour bâtir des applications dédiées et des interactions avec les services iOS et il devrait être suivi plus tard d'un second casque plus abordable et orienté grand public.

UWB amélioré pour l'iPhone 15

Et selon l'analyste Ming-Chi Kuo, de TF International Securities, Apple va adapter les connectivités sans fil de ses prochaines générations d'iPhone à l'arrivée du casque de réalité virtuelle et augmentée.

iPhone 14

Cela devrait commencer dès l'iPhone 15 attendu en septembre avec le renforcement de la connectivité UWB (Ultra Wide Band) avec une puce dédiée optimisée qui profiterait d'une gravure en 7 nm au lieu de 16 nm.

La connectivité UWB permet une détection de proximité fine et elle sera mise en avant dans iOS 17 pour faciliter par exemple les échanges d'informations de contact entre iPhone.

WiFi 7 dans l'iPhone 16 ?

A plus long terme, Apple prévoit d'intégrer la connectivité sans fil WiFi 7 dans ses appareils mobiles. D'après l'analyste, cela pourrait concerner la série iPhone 16 de 2024.

Le WiFi 7 permettra de renforcer les débits et d'améliorer les temps de latence, des éléments importants pour le bon fonctionnement du Vision Pro une fois relié à l'iPhone.

L'iPhone 15 qui arrive ne serait en principe pas compatible avec la toute dernière évolution du WiFi, Apple préférant attendre que l'écosystème et la disponibilité de produits WiFi 7 se renforcent, mais il reste possible que le prochain iPhone puisse profiter du WiFi 6E, version intermédiaire du WiFi 6 qui ajoute l'accès à la bande ouverte 6 GHz, en plus du 2,4 GHz et du 5 GHz, pour réduire la congestion des réseaux WiFi et gagner en débit.

Selon les dernières rumeurs, seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec puce Apple A17 Bionic gravée en 3 nm basculeraient vers le WiFi 6E mais cela reste à confirmer.