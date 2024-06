L'iPhone 16 attendu en septembre aura déjà fort à faire avec l'arrivée de l'IA générative grâce à l'environnement Apple Intelligence et changera assez peu du côté du design par rapport à la génération actuelle.

C'est peut-être avec la série iPhone 17 suivante que viendra le temps de l'évolution du design. Dans sa newsletter PowerOn, Mark Gurman, de Bloomberg, suggère que des transformations interviendront l'an prochain...mais dont on peut avoir une idée dès à présent.

Il se réfère aux tablettes tactiles iPad Pro M4 lancées au mois de mai et marquées par une bien plus grande finesse : 5,1 mm contre plus de 6 mm pour les modèles précédents.

Un accès privilégié aux dernières techniques de gravure

Cette tendance à la réduction de l'épaisseur des appareils mobiles devrait s'étendr progressivement à tous les appareils électroniques de la marque et cela concernerait ainsi la famille iPhone 17 mais aussi les montres connectées Apple Watcht et le ordinateurs MacBook.

Mark Gurman suggère que cet affinement des appareils Apple se fera sans sacrifier les fonctionnalités et les performances. La firme de Cupertino profite de ses avancées en matière de puces ARM profitant des dernières technologies de gravure et a déjà procédé à un premier amincissement de ses MacBook par rapport aux versions antérieures avec processeurs Intel.

La stratégie Apple Silicon s'étendue à toutes les catégories d'appareils électroniques de la firme et lui permet de profiter avant le reste du marché de la gravure en 3 nm pour son SoC Apple A17 Pro et son processeur ARM Apple M4.

Le retour de la course à la finesse

Le journaliste suggère également qu'Apple s'est engagée dans une stratégie de refonte du design pour faire de ses produits les plus fins et légers de leur catégorie. L'analyste Ming-Chi Kuo affirmait déjà fin 2023 qu'Apple planchait sur des cartes mères plus compactes et fines, avec la possibilité de miniaturiser d'autres composants, rappelle le site WinFuture.

La plus grande compacité peut permettre d'intégrer plus de composants ou d'installer une batterie de plus grande capacité mais elle peut aussi aider à rendre les produits moins épais, dans une nouvelle quête de l'ultrafin, à la mode dans les années 2010 avant de marquer le pas pour s'orienter vers d'autres aspects.