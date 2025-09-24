C'est le grain de sable qui vient gripper le lancement millimétré des nouveaux fleurons d'Apple. Quelques jours seulement après leur commercialisation, des centaines d'utilisateurs des iPhone17, 17 Pro et de l'iPhone Air remontent un problème aussi agaçant qu'inattendu : une instabilité chronique de leur connexion Wi-Fi.

Un couac d'autant plus embarrassant qu'il touche la toute nouvelle puce N1, premier modem conçu en interne par Apple pour ses smartphones.

Quel est ce problème de Wi-Fi qui touche les iPhone 17 ?

Le scénario est presque toujours le même. Les utilisateurs constatent que leur iPhone se déconnecte du réseau Wi-Fi de manière aléatoire, principalement lorsque l'appareil est en veille, écran verrouillé. La connexion se rétablit comme par magie dès que l'iPhone est réveillé.

Si le bug peut paraître anodin, il perturbe des usages qui dépendent d'une connexion stable en arrière-plan, comme CarPlay sans fil. Des témoignages évoquent aussi un lien potentiel avec l'Apple Watch : le problème semblerait plus fréquent lorsque la montre est jumelée et portée déverrouillée au poignet, même si des cas sans montre connectée ont aussi été signalés.

Quelle est la cause de ces déconnexions intempestives ?

Tous les regards se tournent vers la grande nouveauté de cette génération : la puce N1. Après des années de dépendance vis-à-vis de Broadcom, c'est la première fois qu'Apple intègre son propre modem Wi-Fi et Bluetooth dans ses téléphones. Ironiquement, cette puce était censée apporter des gains en fiabilité et en efficacité énergétique.

Ce faux départ pour le premier "modem Apple" est un accroc dans la stratégie de maîtrise matérielle totale de la firme. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agirait très probablement d'un bug logiciel plutôt que d'un défaut matériel, plus complexe à corriger.

Comment Apple compte-t-il corriger le tir ?

Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué officiellement. Cependant, plusieurs indices laissent penser qu'un correctif est déjà en route. Des retours d'utilisateurs sous la première bêta d'iOS 26.1 indiquent une amélioration, même si les résultats ne sont pas encore unanimes.

La firme de Cupertino devrait donc intégrer une solution dans une prochaine mise à jour, que ce soit dans la version stable d'iOS 26.1 ou, plus probablement, dans une mise à jour mineure comme iOS 26.0.1 déployée en urgence. En attendant, aucune solution de contournement fiable n'a été trouvée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les modèles d'iPhone 17 sont-ils concernés ?

Oui, le problème semble toucher indifféremment toute la nouvelle gamme, c'est-à-dire les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le nouvel iPhone Air. Le point commun entre tous ces modèles est l'intégration de la nouvelle puce Wi-Fi N1 conçue par Apple.

Dois-je installer la version bêta d'iOS 26.1 pour régler le problème ?

Il est fortement déconseillé d'installer une version bêta d'iOS sur son appareil principal. Bien que certains utilisateurs rapportent une amélioration, les bêtas sont par nature instables et peuvent contenir d'autres bugs plus problématiques. Il est plus sage d'attendre la publication d'une mise à jour stable et officielle par Apple.

Ce bug est-il couvert par la garantie ?

Étant donné que le problème est très certainement de nature logicielle, il sera corrigé par une simple mise à jour gratuite du système d'exploitation et ne nécessitera pas d'intervention matérielle. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour la garantie de votre appareil.