C'est un scénario vécu par de nombreux automobilistes sur les autoroutes de France : vous roulez tranquillement, votre musique en fond sonore, le GPS affiché sur l'écran de la voiture via CarPlay ou Android Auto. Et là, au moment de passer le péage, tout coupe net.

La musique s'interrompt, la navigation disparaît, parfois un écran noir s'affiche. Un mystère récurrent qui a longtemps laissé les conducteurs perplexes. Mais ce phénomène, loin d'être une coïncidence ou un problème lié à votre smartphone, a enfin une explication technique.

La réponse se situe au niveau du système de télépéage et des bandes de fréquences qu'il utilise. Une interférence radio bien identifiée est en cause. Les portiques de télépéage émettent des ondes radio puissantes pour communiquer avec les badges des véhicules. Et c'est là que le hic se produit.

La bande de fréquences utilisée par ces portiques, le 5,8 GHz, est la même que celle employée pour la connexion sans fil entre votre smartphone et le système d'infodivertissement de votre voiture. Un conflit de fréquences que personne ne vous explique, mais qui perturbe vos appareils lorsque vous arrivez aux péages. Toutes les marques de voitures sont concernées, de Renault à BMW, en passant par Peugeot et Mercedes. Une situation qui mérite d'être éclaircie pour des millions d'usagers de la route.

Pourquoi les péages français interfèrent-ils avec CarPlay et Android Auto ?

Le problème est une question d'interférence radio directe. Les systèmes de télépéage français opèrent sur la bande 5,795-5,815 GHz. Cette bande est spécifiquement protégée au niveau européen pour les applications de transport intelligent (ITS).

De l'autre côté, CarPlay et Android Auto, en mode sans fil, utilisent généralement le Wi-Fi 5 GHz pour établir la connexion entre votre smartphone et l'unité de votre véhicule.

Lorsque vous approchez d'un péage, les émetteurs du portique envoient des signaux radio suffisamment puissants pour saturer temporairement cette bande de fréquences.

Résultat : votre connexion Wi-Fi est grillée. Votre musique s'arrête, la navigation GPS disparaît, et vous vous retrouvez parfois avec un écran noir au moment le moins opportun. Heureusement, la connexion se rétablit généralement quelques secondes après avoir passé le péage.

L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR), bien consciente du phénomène depuis des années, confirme que la réglementation européenne privilégie les systèmes de télépéage. Cette priorité est essentielle pour garantir que personne ne fraude le télépéage en piratant un badge. La bande 5,850-5,925 GHz reste également réservée aux ITS, et la coexistence avec le Wi-Fi n'est pas compatible. Cela signifie que le conflit n'est pas près de se résoudre, car la réglementation protège les services existants au détriment du Wi-Fi grand public. Les constructeurs automobiles et les fabricants de smartphones connaissent le problème, mais leurs marges de manœuvre sont limitées face à une contrainte réglementaire aussi stricte. On en revient alors tout simplement à une question de priorités.

Quelles solutions pour éviter les coupures aux péages ?

Heureusement, des solutions de contournement existent pour limiter ces désagréments.

La plus efficace reste d'opter pour une connexion filaire. En branchant votre smartphone avec un câble USB, CarPlay ou Android Auto se passent totalement du Wi-Fi. Le lien filaire garantit une stabilité parfaite, évitant ainsi toute interférence radio. C'est peut-être moins pratique, mais c'est 100% fiable sur les tronçons à péages.

Une autre solution, si votre système d'infodivertissement le permet, consiste à basculer la connexion sans fil vers la bande 2,4 GHz. Cette bande est moins affectée par les équipements de télépéage 5,8 GHz. Certaines voitures offrent cette option dans les réglages avancés.

Bien que les perturbations puissent être moins importantes, cette bande est plus encombrée et peut offrir des débits moindres. Il est important de savoir que le problème ne vient pas de votre iPhone, de votre câble ou de votre voiture, mais bien d'une interférence radio invisible sur laquelle vous n'avez aucune influence. Des "zones mortes" similaires existent probablement dans de nombreuses autres villes, là où la transmission est forte dans une bande donnée.

L'essentiel est de distinguer un problème technique d'une particularité du lieu qu'il faut simplement accepter. En attendant une éventuelle solution technique ou réglementaire globale, ces astuces peuvent vous épargner bien des soucis qui, dans tous les cas, ne sont que temporaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi mon CarPlay ou Android Auto se coupe-t-il aux péages ?

Cela est dû à une interférence radio : les systèmes de télépéage utilisent la bande 5,8 GHz, la même que celle du Wi-Fi 5 GHz utilisé par CarPlay et Android Auto sans fil, saturant temporairement la connexion.

Existe-t-il une solution définitive à ce problème ?

Pour l'instant, non, car la réglementation européenne privilégie les systèmes de télépéage pour des raisons de sécurité. Aucune nouvelle technique de réduction de brouillage n'a été proposée pour résoudre le conflit de fréquences.

Quelles sont les solutions pour éviter les coupures ?

Vous pouvez utiliser un câble USB pour une connexion filaire (plus stable) ou, si votre voiture le permet, basculer la connexion Wi-Fi de votre smartphone sur la bande 2,4 GHz, moins sujette aux interférences des péages.