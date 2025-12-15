Pour les vingt ans de son smartphone phare en 2027, Apple préparerait un iPhone 20 au design radicalement nouveau. Les rumeurs évoquent un écran intégral sans aucune bordure, grâce à une technologie de courbure sur les quatre côtés.

Pour y parvenir, LG Display serait sur le point d'investir massivement afin de modifier ses chaînes de production et répondre aux exigences d'Apple.

Depuis plusieurs années, le design des iPhone évolue par petites touches, mais l'objectif d'un design totalement sans bordure reste le Graal poursuivi par Apple.

Pour le 20ème anniversaire de l'appareil, qui devrait être célébré en 2027, la firme semble prête à passer à la vitesse supérieure. Les informations qui émergent de Corée du Sud font état d'un projet de conception monolithique où l'écran ne couvrirait pas seulement la face avant, mais aussi les quatre tranches de l'appareil grâce à un verre incurvé.

Un défi technologique monumental pour les fournisseurs

Pour y parvenir, la firme de Cupertino explorerait une technologie de courbure sur uatre côtés, bien différente des écrans Edge que Samsung a popularisés puis abandonnés.

Le concept de l'iPhone 20 ne se limiterait pas à des bords incurvés ; il viserait à plier les circuits du panneau dans la zone des bordures, une manœuvre d'une grande complexité technique. Cela imposerait également de rendre l'encapsulation par film mince (TFE), qui protège les dalles OLED de l'humidité et de l'oxygène, encore plus fine.

Face à ces exigences, LG Display serait déjà en ordre de marche. Des sources industrielles rapportent que l'entreprise envisage un investissement colossal de près de 300 millions de dollars pour adapter ses infrastructures.

Il ne s'agirait pas d'une simple mise à jour mais d'une modification en profondeur des processus de fabrication, avec près de dix lignes de production qui pourraient être exclusivement dédiées à ce futur écran Apple.

Samsung en retrait, Apple prépare le terrain

Étonnamment, Samsung Display, le fournisseur principal d'Apple pour les dalles OLED, se montre relativement discret sur ce projet. Cette prudence s'expliquerait par une concentration de ses efforts sur un autre produit très attendu : l'iPhone pliant, dont le lancement est pressenti pour 2026.

Samsung serait le fournisseur exclusif pour ce modèle, un marché stratégique qui mobilise également d'importantes ressources.

Cette répartition des rôles pourrait s'inscrire dans une feuille de route technologique méticuleusement orchestrée par Apple. Les innovations nécessaires, comme l'intégration de Face ID sous l'écran ou une caméra sous l'écran (UDC), seraient progressivement testées sur d'autres modèles.

L'iPhone 18 Pro pourrait ainsi inaugurer une partie des capteurs sous la dalle, tandis que l'iPhone pliant servirait de banc d'essai pour la technologie UDC avant leur convergence dans le design final de 2027.

Courbure réelle ou simple effet visuel ?

Cependant, une question demeure : la courbure sera-t-elle physique ou s'agira-t-il d'un effet visuel ? Certaines sources, souvent bien informées, suggèrent qu'Apple pourrait opter pour une solution similaire à celle de l'Apple Watch.

Dans ce scénario, le panneau OLED resterait plat, mais le verre qui le recouvre serait, lui, incurvé sur les quatre bords pour donner une illusion d'écran total sans les inconvénients techniques et pratiques d'une dalle réellement pliée.

Ce choix irait à contre-courant de la tendance du marché, où la plupart des constructeurs Android, après avoir massivement adopté les écrans incurvés, reviennent progressivement vers des écrans plats, jugés plus durables et moins sujets aux contacts involontaires.

La réponse définitive ne sera connue que dans les prochaines années, mais Apple semble déterminée à proposer une expérience visuelle inédite pour célébrer cet anniversaire symbolique.