La finesse ne fait pas tout. Lancé en grande pompe, l'iPhone Air devait être la nouvelle coqueluche de la gamme 2025 d'Apple. Mais après quelques semaines de commercialisation, le soufflé est en train de retomber violemment.

Selon une note de la banque d'investissement Mizuho Securities, les ventes du modèle ultra-fin sont si décevantes qu'Apple a déjà décidé de réduire sa production, tout en augmentant celle des autres iPhone 17 qui, eux, cartonnent. Un échec cuisant qui n'est pas sans rappeler celui de son rival Samsung.

Pourquoi les ventes de l'iPhone Air déçoivent-elles ?

L'iPhone Air est la brebis galeuse de la famille. Alors que les modèles Pro et Pro Max se vendent mieux que leurs prédécesseurs et que l'iPhone 17 standard réalise des performances exceptionnelles, le modèle "Air" est à la traîne. En conséquence, Apple a décidé de réduire sa production d'un million d'unités pour la fin de l'année. Dans le même temps, la production de l'iPhone 17 de base est augmentée de 2 millions d'unités, et celles des modèles Pro de 1 et 4 millions respectivement.





La raison de ce désamour ? Un positionnement tarifaire et fonctionnel ambigu. Plus cher que l'iPhone 17, mais moins bien équipé que l'iPhone 17 Pro, notamment en photo, l'iPhone Air semble avoir pour seul argument sa finesse. Un critère qui ne semble pas suffire à convaincre les consommateurs de payer plus cher, surtout face à un iPhone 17 de base qui a fait d'énormes progrès, notamment en autonomie.

Apple a-t-il commis la même erreur que Samsung ?

Ce scénario a un air de déjà-vu. Quelques mois avant Apple, Samsung avait tenté le même pari avec son Galaxy S25 Edge, un smartphone également axé sur un design ultra-fin. Le résultat a été un échec commercial tel que le géant coréen aurait déjà décidé d'annuler son successeur, le S26 Edge.





Il semblerait que les deux géants de la téléphonie aient surestimé l'appétit du public pour des appareils extrêmement fins, surtout si cela se fait au détriment d'autres caractéristiques ou à un prix élevé. Le succès phénoménal de l'iPhone Air en Chine, où il s'est arraché à sa sortie, n'aura pas suffi à compenser la tiédeur des marchés occidentaux.

Quel avenir pour l'iPhone Air ?

La question de son maintien dans la gamme l'année prochaine se pose déjà. L'iPhone Air a-t-il été conçu comme un produit durable ou comme une simple expérience, un "ballon d'essai" ? Certains analystes avancent une autre théorie : ce modèle ne serait qu'une vitrine technologique, un "proof of concept" pour préparer le terrain au futur iPhone pliable.





Les innovations développées pour atteindre une telle finesse sans sacrifier la puissance ou l'autonomie pourraient en effet être cruciales pour le développement d'un smartphone pliant. L'avenir de l'iPhone Air est donc incertain : simple coup d'essai ou première étape d'une nouvelle ère ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les modèles d'iPhone 17 se vendent-ils mal ?

Non, au contraire. Seul l'iPhone Air connaît des difficultés. L'iPhone 17 de base est un énorme succès, avec une production revue à la hausse, et les modèles Pro et Pro Max se vendent encore mieux que la génération précédente.

Pourquoi l'iPhone Air a-t-il si bien marché en Chine ?

Le marché chinois a souvent des préférences esthétiques distinctes. Il est possible que le design ultra-fin et le statut d'objet "nouveau" de l'iPhone Air aient particulièrement séduit les consommateurs chinois, plus sensibles à ces critères qu'aux spécifications techniques pures.

Apple va-t-il arrêter l'iPhone Air l'année prochaine ?

Il est trop tôt pour le dire. Si les ventes ne décollent pas, Apple pourrait suivre l'exemple de Samsung et abandonner ce format. Cependant, si la technologie développée pour l'iPhone Air est réutilisée pour l'iPhone pliable, l'entreprise pourrait décider de le maintenir au catalogue comme une vitrine technologique, même avec des volumes de vente plus faibles.