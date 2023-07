Depuis plusieurs années, l'amincissement des bordures des écrans des smartphones s'améliore au fil des générations jusqu'à ne laisser qu'une très fine bande noire autour de l'affichage.

Les appareils avec des bordures marquées sont désormais presque vus comme disgrâcieux, qu'il s'agisse de smartphone, de tablette tactile ou d'ordinateur. Selon le média coréen The Elec, Apple serait en quête de solutions pour proposer des écrans sans bordures pour ses iPhone.

Eliminer la bordure, conserver l'écran plat

Samsung Display et LG Display auraient été contactés pour développer un affichage OLED sans bordures tout en conservant le design actuel des appareils mobiles. La firme de Cupertino ne voudrait pas passer par des affichages incurvés qui permettent déjà d'éliminer les bordures mais qui sont de moins en moins utilisés car porteurs d'autres problèmes.

La quête d'un affichage plat sans aucune bordure faciliterait l'intégration de capteurs photo et autres modules placés sous l'écran (on peut au module TrueDepth pour la reconnaissance faciale avancée Face ID) et ferait gagner de la place pour certains composants comme les fils d'antennes, sans risquer de provoquer des interférences.

Une innovation pour 2025

L'affichage OLED sans bordures pourrait être introduit avec l'iPhone 17 d'ici 2025, ce dernier devant être aussi en principe le premier modèle à intégrer le Face ID sous l'écran pour ne laisser qu'un poinçon pour le capteur photo.

En attendant, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devraient déjà profiter de bordures extrêmement fines, ramenées à seulement 1,55 mm. La production de l'affichage de ces modèles Pro semble être relativement complexe, faisant craindre des volumes limités au lancement, voire un report de leur disponibilité à octobre.