La série iPhone 15 se prépare activement et la mise en production doit démarrer en ce mois de juillet pour assurer le lancement traditionnel en septembre, à la fin de l'exercice fiscal de manière à booster les résultats trimestriels.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro seront toujours proposés en quatre déclinaisons, la Mini étant devenue Plus depuis l'iPhone 14, limitant les options à deux diagonales d'écran : 6,1 ou 6,7 pouces.

Comme précédemment, Apple va renforcer la différenciation entre modèles standard et Pro et en principe introduire un SoC Apple A17 Bionic qui sera gravé pour la première fois en 3 nm.

Encore des problèmes d'écran ?

Mais tout ne se déroulerait pas comme prévu. Le site The Information souligne que des problèmes de fabrication d'écran ont émergé. Les affichages des iPhone 15 Pro auront des bordures plus fines que les iPhone 14 et le processus de production rencontrerait des difficultés chez le fournisseur LG Display.

Le site MacRumors rappelle que l'Apple Watch Series 7 avait connu la même déconvenue en 2019, conduisant à un report de son lancement d'un mois. Cela pourrait donc aussi concerner le futur iPhone 15 Pro.

Si un décalage du lancement de la prochaine série d'iPhone reste possible, The Information estime plutôt qu'Apple va maintenir ses dates habituelles en septembre mais avec un volume limité d'iPhone 15 Pro à disposition.

La pénurie, une situation récurrente pour l'iPhone

Une pénurie d'iPhone au lancement ? Le scénario a déjà eu lieu à de multiples reprises, jusqu'à soupçonner Apple de l'organiser sciemment pour focaliser l'attention sur ses nouveaux modèles et attiser la demande.

Si cela se vérifie, cela pourrait en tous les cas impacter ses résultats financiers sur le troisième trimestre et surtout sur le dernier trimestre de l'année, très important avec la présence des fêtes de fin d'année qui permettent d'écouler de grands volumes de smartphones.

L'iPhone 15 Pro serait actuellement en pré-production pour vérifier que le processus de fabrication fonctionne sans accroc avant une production de masse démarrant au mois d'août.