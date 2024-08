Tout en mettant le paquet sur ses iPhone Pro, Apple cherche la bonne formule pour les modèles standard et en particulier pour l'articulation entre les modèles de base et ceux plus riches en fonctionnalités.

Après avoir tenté l'iPhone Mini et son format compact, la firme à la pomme est passée au format Plus en jouant sur la taille et l'autonomie mais le succès n'est pas plus au rendez-vous, ces modèles restant largement en retrait des autres en termes de ventes.

La série iPhone 16 de septembre comptera un dernier iPhone 16 Plus mais la génération suivante devrait passer à autre chose. Des rumeurs ont commencé à circuler autour d'un iPhone 17 Slim qui serait finalement un iPhone 17 Air, en référence aux tablettes iPad Pro / Air.

iPhone 17 Air, le maillon manquant

Des bruits de couloir circulent ainsi sur un smartphone au design très affiné et qui pourrait constituer un palier plus séduisant avant les modèles Pro. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, confirme dans sa newsletter Power On que l'iPhone Plus disparaîtra dans la gamme iPhone 17 de 2025 pour laisser place à cet iPhone 17 Air.

Il serait bien équipé mais pas autant qu'un iPhone Pro et on lui prédit qu'il n'aura qu'un unique capteur photo à l'arrière.

Il se positionnerait ainsi en-dessous de iPhone Pro en termes de performances et de prix et serait vu comme un smartphone pour les utilisateurs n'ayant pas forcément besoin des fonctionnalités avancées des Pro mais qui chercheraient un modèle d'iPhone plus original que la version standard.

iPhone SE 4 bientôt, iPhone Ultra plus tard

Le journaliste anticipe que ce modèle pourrait avoir plus de succès que les versions Mini ou Plus et contribuera à améliorer les revenus d'Apple en 2025. Il suivrait finalement la stratégie de la tablette iPad Air qui s'est fortement bonifiée sur les dernières générations pour se positionner à mi-chemin entre l'iPad basique et l'iPad Pro.

Mark Gurman n'écarte pas l'idée d'un iPhone Ultra qui apporterait les performances d'un iPhone Pro dans un format plus fin, mais pas avant 2027 au mieux.

Le premier iPhone pliant serait toujours d'actualité et même une priorité en interne pour Apple, avec une possibilité de le voir arriver en 2026. A plus court terme, l'iPhone SE 4 au design renouvelé et plus proche des productions actuelles d'Apple devrait se dévoiler début 2025.