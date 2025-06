Jusqu'ici, acheter une montre connectée Samsung, c'était simple : on payait une fois, et on avait accès à tout. Cette époque est peut-être sur le point de se terminer. Un haut dirigeant de l'entreprise vient de l'avouer sans détour : la marque prépare un abonnement payant pour débloquer les meilleures fonctions santé de ses Galaxy Watch. La santé connectée est en passe de devenir un service à la carte.

Qu'est-ce que Samsung prépare pour ses montres connectées ?

La confirmation est venue du Dr Hon Pak, le patron de la division santé de Samsung, lors d'un entretien avec la presse américaine. L'entreprise travaille bien sur un modèle d'abonnement premium pour son application Samsung Health, sur le modèle de ce que font déjà ses concurrents comme Fitbit ou Garmin. Certaines fonctionnalités, notamment les plus pointues, ne seraient alors plus accessibles à tous, mais réservées aux abonnés payants. C'est un virage à 180 degrés pour le géant coréen.

Quelles fonctionnalités pourraient devenir payantes ?

Officiellement, la liste n'est pas encore arrêtée. Cependant, tous les regards se tournent vers les nouveautés annoncées avec la mise à jour One UI 8 Watch. Ces fonctions, basées sur l'analyse de données poussées, sont les candidates idéales pour passer derrière un mur payant. On y retrouve :

L'analyse du stress vasculaire.

Le suivi avancé du sommeil avec des recommandations personnalisées.

La mesure de l'indice d'antioxydants.

Le coach de course personnalisé par l'IA.

Pire encore, les rumeurs suggèrent que seuls les acheteurs des futures montres de la marque pourraient bénéficier de ces fonctions gratuitement. Les propriétaires de modèles plus anciens, eux, devraient passer à la caisse.

Pourquoi Samsung change-t-il de stratégie maintenant ?

Parce que le modèle de l'abonnement est devenu la nouvelle norme dans l'industrie des objets connectés de sport. Après avoir résisté pendant des années, Samsung semble prêt à rejoindre le mouvement initié par des marques comme Fitbit, Garmin ou Oura. L'objectif est de ne plus dépendre uniquement de la vente de matériel, mais de créer une nouvelle source de revenus récurrents. C'est la même stratégie que celle déjà annoncée pour les fonctions d'IA avancées (Galaxy AI) sur ses smartphones, qui deviendront payantes après 2025.

Les réponses à vos questions



Cette annonce est-elle une surprise ?

Pas vraiment. Samsung avait déjà préparé le terrain en juillet 2024. L'entreprise avait déclaré que les fonctions "actuelles" de Samsung Health resteraient gratuites, mais que pour les fonctions "futures", des "conditions différentes" pourraient s'appliquer. C'est exactement ce qui est en train de se produire.

Toutes les montres Samsung seront-elles concernées ?

Non, pas pour toutes les fonctions. Les nouveautés les plus avancées, comme l'indice d'antioxydants, nécessitent des capteurs plus modernes. Elles ne seront donc compatibles qu'avec les montres récentes, à partir de la Galaxy Watch Ultra, et les futurs modèles.

Quand en saura-t-on plus ?

Des détails supplémentaires, comme le prix de cet éventuel abonnement et la liste exacte des services inclus, sont attendus le mois prochain. Ils seront probablement dévoilés lors de l'événement de présentation des nouvelles Galaxy Watch 8.