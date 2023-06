En dévoilant iOS 17, c'est un point qu'Apple n'a pas directement évoqué lors de la keynote de sa conférence WWDC 2023 où le casque - ou plutôt... ordinateur spatial - Apple Vision Pro a enfin été présenté pour la réalité augmentée et étendue.

Du côté des mises à jour et améliorations de confidentialité, Apple introduit pour l'iPhone une nouvelle fonctionnalité au nom de Sensitive Content Warning. Son propos est " d'aider les adultes à éviter d'être exposés à des images et vidéos comportant de la nudité non sollicitée. "

Avant de les consulter, une option permettra de flouter ces " nudes. " La fonctionnalité sera disponible dans Messages, Contact Posters (Affiches de contact) de l'application Téléphone, le partage AirDrop, la navigation dans la bibliothèque avec le sélecteur de photos, les messages FaceTime et des applications tierces. Outre iOS 17, iPadOS 17 ou encore macOS Sonoma seront concernés.

De l'apprentissage automatique sur l'appareil

Sensitive Content Warning s'inscrit également dans le prolongement de l'utilisation de Sécurité des communications (Communication Safety) dans Messages. Cette sécurité s'appuie sur du machine learning exécuté sur l'appareil pour analyser des images et déterminer si elles contiennent de la nudité, avant leur envoi ou affichage.

Actuellement, Communication Safety est un dispositif désactivé par défaut. Il est disponible pour les comptes enfants connectés avec leur identifiant Apple et faisant partie d'un groupe de partage familial (Family Sharing).

Communication Safety sera étendu au-dela de Messages, et avec les contenus vidéo en plus des images fixes. Sensitive Content Warning (indépendamment de l'âge des utilisateurs) arrive l'automne prochain. Le contenu sera signalé par un avertissement et la possibilité de passer outre le floutage (ou brouillage).

La bêta developer pour tous

Pour la version bêta de ses nouveaux systèmes d'exploitation, Apple a indiqué une disponibilité immédiate pour les membres de l'Apple Developer Program via developer.apple.com, puis une version bêta publique le mois prochain sur beta.apple.com.

Toutefois, il y a du changement avec l'Apple Developer Program. Les versions bêta des systèmes d'exploitation pour les développeurs sont mises à disposition dans le cadre d'une connexion avec l'identifiant Apple, sans besoin de l'abonnement payant annuel.

Si c'est possible pour tous les utilisateurs, c'est tout de même déconseillé avec des versions bêta pour les développeurs plus instables par nature qui peuvent réserver de mauvaises surprises et des effets indésirables sur un appareil.