L'iPhone SE 4 a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois . Là où Apple avait fait évoluer en douceur les trois premières versions, le nouveau modèle doit connaître une transformation sensible dans son design et ses capacités, avec même une nouveauté spécifique à ce modèle.

C'est à tel point qu'il s'est murmuré qu'il pourrait prendre le nom d'iPhone 16e. Cela reste à confirmer via l'annonce officielle que l'on attendait au printemps mais qui pourrait survenir finalement plus tôt.

L'iPhone SE 4 imminent

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme désormais que l'iPhone SE 4 sera annoncé la semaine prochaine et commercialisé avant la fin du mois. Cela ne passera pas par une conférence de presse mais directement par voie de communiqué.

Rendu supposé du dos de l'iPhone SE 4 (credit : 91Mobiles)

Le nouveau modèle devrait abandonner le design de smartphone très compact qu'il arborait jusqu'à présent pour un style rappelant ce que propose Apple depuis l'iPhone 14, avec de petits détails pris aux iPhone 15 et 16.

Abandonnant le Touch ID (c'était le dernier iPhone à le conserver) pour le Face ID, équipé d'une puce récente Apple A18 mais aussi, pour la première fois, d'un modem 5G directement conçu par Apple, dont il va servir de galop d'essai, l'iPhone SE 4 va apporter du nouveau.

Légèrement plus cher

Cela se traduira également par la présence d'un port USB-C, devenu obligatoire en Europe pour les petits appareils électroniques, et par le choix d'intégrer un unique capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière.

Un changement de style qui va le dépoussiérer

L'iPhone SE 4 sera suffisamment performant pour exploiter l'environnement Apple Intelligence grâce à sa puce épaulée par 8 Go de RAM, soit autant que les iPhone 16.

Mark Gurman note que les stocks d'iPhone SE 3 sont très bas chez les revendeurs (il n'est plus proposé en Europe à cause de son port Lightning), ce qui semble confirmer l'arrivée imminente du nouveau modèle. Son prix, de 429 dollars aux Etats-Unis, devrait évoluer à la hausse mais rester sous les 500 dollars...et peut-être vers 600 à 650 € en Europe.