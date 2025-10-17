Selon les dernières informations de Mark Gurman, de Bloomberg, Apple préparerait le lancement de son nouveau MacBook Air M5 pour le printemps 2026.

Cette mise à jour se concentrerait sur une amélioration des performances grâce à la puce M5 gravée en 3 nm, tout en conservant le design actuel. Les innovations majeures, comme un nouvel écran, seraient reportées à 2027.

La stratégie d'Apple pour sa gamme d'ordinateurs portables suit un rythme bien établi. Après avoir dévoilé sa nouvelle puce M5 sur des modèles haut de gamme comme le MacBook Pro 14 pouces, la firme de Cupertino prépare logiquement le déploiement de cette nouvelle architecture sur ses machines les plus populaires.

Le MacBook Air, dont le dernier grand rafraîchissement de design remonte à 2022 (même s'il a régulièrement reçu les puces Apple ces dernières années), est le prochain sur la liste, même si l'attente s'annonce encore longue.

Un calendrier précis mais une évolution en douceur

D'après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, toujours très bien informé sur les plans d'Apple, il faudra patienter jusqu'au printemps 2026 pour voir arriver les nouveaux modèles de MacBook Air équipés de la puce M5.

Cette échéance coïnciderait avec la mise à jour d'autres machines, notamment les Mac Studio et Mac mini, qui recevraient également les déclinaisons M5 Pro et M5 Max.

Apple semble donc préparer une mise à jour coordonnée de son écosystème Mac, en privilégiant une montée en puissance progressive plutôt qu'une refonte simultanée de toutes ses gammes.

À quoi s'attendre avec la puce M5 ?

Le principal changement résidera sous le capot. La puce M5, gravée selon le procédé 3 nanomètres de TSMC, promet un gain de performance notable mais mesuré.

Les premiers benchmarks qui ont fuité, provenant d'un iPad Pro M5, indiquent une hausse de puissance d'environ 12 à 15 % sur le CPU et jusqu'à 36 % sur la partie graphique par rapport à la génération M4.

Apple ferait l'impasse sur le procédé de gravure plus avancé en 2 nm, probablement pour maîtriser les coûts de production et maintenir des prix stables pour le consommateur. Le modèle d'entrée de gamme devrait ainsi conserver un tarif attractif.

Les grandes nouveautés repoussées à 2027

Les utilisateurs espérant une refonte esthétique devront prendre leur mal en patience. Le design du MacBook Air M5 resterait identique à celui des modèles actuels.

Apple réserverait les innovations plus significatives pour 2027. Cette année-là pourrait voir l'arrivée d'un écran LCD amélioré pour le MacBook Air et, surtout, l'introduction de dalles OLED sur les MacBook Pro.

Ces derniers bénéficieraient également d'un châssis plus fin, plus léger, et potentiellement de capacités tactiles. Ces futurs modèles seraient alors propulsés par une puce Apple M6, marquant une rupture plus franche avec la génération actuelle.

La stratégie d'Apple est donc claire : consolider les acquis avec des améliorations de performance ciblées avant de lâcher du lest sur le design et les technologies d'affichage.

Reste à savoir si cette approche itérative suffira à convaincre les utilisateurs de renouveler leur matériel ou de patienter encore une année supplémentaire.