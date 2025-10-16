Apple officialise sa nouvelle puce M5, un système sur puce (SoC) taillé pour l'intelligence artificielle. Avec des "Neural Accelerators" intégrés au GPU, elle promet des performances IA quadruplées par rapport à la version M4. Les premiers produits à en bénéficier sont également dévoilés.

Comme attendu, Apple annonce le processeur M5 qui conserve encore la gravure en 3 nm chez TSMC, avant une possible bascule vers la gravure en 2 nm pour la puce M6 attendue l'an prochain.

Cette annonce, faite le 15 octobre 2025, est cependant un peu plus qu'une simple mise à jour itérative. Elle met en avant les capacités d'intelligence artificielle en les plaçant au cœur même de l'architecture matérielle de ses puces Apple Silicon.

Une architecture GPU entièrement repensée pour l'IA

La nouvelle donne pour la puce M5 réside dans son GPU à 10 cœurs. Pour la première fois, chaque cœur intègre ses propres accélérateurs neuronaux dans chaque coeur, c'est à dire des unités de calcul dédiées aux opérations d'IA. Cette approche permet de d'améliorer significativement les performances de pointe sur les tâches neuronales par rapport à la puce M4.

Concrètement, cela se traduit par une capacité accrue à exécuter des modèles de langage ou des modèles de diffusion d'images directement sur l'appareil, sans dépendre du cloud.

Au-delà de l'IA, les performances graphiques brutes de la partie GPU connaissent une hausse de 45 %, notamment grâce à un moteur de ray tracing de troisième génération, promettant des rendus plus réalistes et rapides dans les applications 3D et les jeux vidéo.

Au-delà du GPU, des gains de performance généralisés

Si le GPU monopolise l'attention, le reste des composants a également été optimisé. Le CPU, composé de dix cœurs (six à haute efficacité et quatre à haute performance), offre des performances multithread 15 % plus rapides que son prédécesseur.

Le Neural Engine à 16 cœurs, de son côté, a été amélioré pour accélérer les fonctionnalités d'Apple Intelligence et des applications tierces utilisant les API d'Apple.

Pour soutenir cette puissance de calcul, la bande passante de mémoire unifiée a été augmentée de près de 30 % pour atteindre 153 Go/s. Cette architecture permet à tous les composants de la puce d'accéder à un pool de mémoire partagé pouvant désormais grimper jusqu'à 32 Go, fluidifiant le travail sur des projets complexes et le multitâche intensif.

Quels appareils embarquent la nouvelle puce M5 ?

Pour accompagner ce lancement, Apple a mis à jour trois gammes de produits qui bénéficient immédiatement de la puissance de la M5. L'iPad Pro conserve son design mais intègre, outre la nouvelle puce, le support du Wi-Fi 7 et une capacité de charge rapide améliorée. Le MacBook Pro 14 pouces voit son autonomie légèrement augmenter et profite de SSD plus véloces.

Enfin, le casque de réalité mixte Vision Pro reçoit sa première mise à jour matérielle majeure. La puce M5 lui permet d'afficher des détails plus fins et d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience plus fluide. Un nouveau bandeau de maintien, plus confortable, accompagne également cette nouvelle version.

L'arrivée de cette puce M5 de base soulève immédiatement une question : à quand les versions M5 Pro et M5 Max ? Pour l'instant, Apple reste muet sur le sujet, mais les rumeurs pointent déjà vers un lancement au début de l'année 2026 pour équiper des modèles MacBook Pro plus puissants.

La stratégie d'Apple semble claire : établir d'abord une nouvelle fondation axée sur l'IA avant de la décliner sur l'ensemble de sa gamme professionnelle qui s'étalera tout au long de l'année prochaine.