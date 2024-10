Si le rendez-vous de septembre est incontournable ou presque du fait de la présentation de l'iPhone, la firme californienne est coutumière des événements spéciaux organisés en octobre pour étaler le lancement de ses produits, avec parfois des surprises.

L'an dernier, l'événement Scary Fast du 31 octobre avait permis d'annoncer la génération de processeurs ARM Apple M3 et les premiers appareils en profitant. Cette année, un nouvel événement serait prévu en octobre pour compléter la liste des appareils électroniques équipés de la puce M4.

Enfin les MacBook Pro M4

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, évoque ainsi dans sa newsletter PowerOn une série d'annonces durant le mois en cours et la commercialisation de certains d'entre-eux dès le 1er novembre.

Les produits attendus sont princpalement les MacBook Pro 14 et 16 en version M4 avec de nouveau l'utilisation des puces M4, M4 Pro et M4 Max selon les configurations.

Pour l'annonce de la puce Apple M4 au printemps, seule la nouvelle génération de tablette iPad Pro avait eu droit au processeur. Il est donc temps de faire entrer en piste les nouveaux MacBook Pro M4 un an après les modèles M3.

iPad Mini 7, le retour

L'événement d'octobre serait aussi le temps du lancement d'une tablette iPad Mini 7. La gamme des tablettes tactiles compactes, que l'on croyait abandonnée après trois ans sans renouvellement, reviendrait bien sur le devant de la scène.

iPad Mini 6 de 2021

Le journaliste Mark Gurman évoque également la suite des événements avec notamment le lancement des MacBook Air 13 et 15 avec puce Apple M4 au printemps 2025, accompagnés de l'iPhone SE 4 profondément remanié pour l'occasion.

Pour ce qui est des Mac Studio et Mac Pro avec puce M4 (sans doute avec la variante M4 Ultra), il faudra encore patienter : vers mi-2025 pour le premier et en fin d'année prochaine pour le second.