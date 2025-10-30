iOS 26 est là, et Apple Maps a reçu une mise à jour majeure. Apple intègre enfin son IA, Apple Intelligence, pour transformer son application de navigation. L'objectif : la rendre plus humaine et conversationnelle.

Mais cette mise à jour apporte aussi une nouvelle fonctionnalité qui fait grincer des dents les défenseurs de la vie privée : "Visited Places" (Lieux visités), un historique complet de tous les endroits où vous allez.

Qu'est-ce que la nouvelle recherche en langage naturel ?

C'est le plus gros changement. Fini les requêtes rigides. Grâce à Apple Intelligence, Maps peut comprendre des phrases complexes. L'IA, combinée à Siri, permet de contextualiser les demandes et améliore grandement la navigation.

Vous pouvez demander "Où trouver la meilleure nourriture chinoise près de moi qui est ouverte tard ?" ou "Trouve-moi un café avec Wi-Fi sur mon trajet". Si vous obtenez des résultats, vous pouvez enchaîner avec "Montre-moi le plus rapide" sans répéter le contexte. Cela rend l'utilisation, surtout en voiture, plus sûre et plus intuitive.

"Visited Places" : Apple Maps vous suit-il à la trace ?

C'est la fonction qui fait débat. "Visited Places" (Lieux visités) est un nouvel historique qui enregistre chaque café, bureau ou parc que vous visitez. Le but est d'améliorer les prédictions de route.

Apple insiste sur le fait que la fonction est "opt-in" (il faut l'activer manuellement) et que toutes les données sont chiffrées de bout en bout, les rendant illisibles, même par Apple. Cependant, l'idée de stocker un journal de tous ses déplacements inquiète.

Comment contrôler cet historique de localisation ?

Apple a conscience du risque pour la confidentialité. Pour désactiver "Lieux visités" :

Allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Plans.

et sécurité > Plans. Cliquez sur Services de localisation > Autoriser plus d'accès à la localisation.

Désactivez simplement "Lieux visités".

Vous pouvez aussi effacer l'historique directement dans l'application Maps (Bibliothèque > Visites > Effacer). Il existe une autre fonction, "Destinations prévues", qui devine où vous allez, mais Apple affirme que ces données sont effacées sous 24h.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fonction "Lieux visités" est-elle activée par défaut ?

Non. C'est une fonction "opt-in", ce qui signifie que l'utilisateur doit l'activer manuellement pour qu'elle commence à enregistrer les lieux. Si vous n'avez rien touché, elle est désactivée.

Apple peut-il lire mon historique de lieux visités ?

Non. Apple affirme que ces données sont protégées par un chiffrement de bout en bout, ce qui les rend illisibles, y compris pour Apple. Elles sont stockées sur votre appareil ou votre iCloud.

Qu'est-ce que la recherche en langage naturel ?

C'est une nouvelle fonction d'Apple Maps (sur iOS 26) qui utilise Apple Intelligence pour comprendre des requêtes vocales ou textuelles complexes, comme "Trouve-moi un restaurant sur ma route qui a une terrasse".