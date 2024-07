Si Apple lance chaque année quatre modèles d'iPhone, l'un d'entre eux connaît généralement un moindre succès que les autres. Il y eu le cas des iPhone Mini qui malgré la bonne idée du format compact, n'ont jamais convaincu.

Il y a maintenant celui des iPhone Plus, souvent en retrait dans les volumes de ventes par rapport aux autres variations de la gamme. Pensé à l'inverse des iPhone Mini avec son grand écran et une batterie imposante, il ne parvient pas plus que de ses prédécesseurs à se démarquer.

Il sera toujours présent dans la gamme iPhone 16 attendue en septembre mais il pourrait disparaître l'année prochaine avec la série iPhone 17. En effet, une rumeur insistante affirme qu'un nouveau modèle devrait y faire son apparition.

L'iPhone 17 en taille Slim

Et c'est cette fois-ci un iPhone 17 Slim qui pourrait prendre sa place en misant sur un design affiné et allégé qui serait d'ailleurs une tendance générale pour la gamme. Il ne profitera sans doute pas d'une coque en titane, réservée aux versions Pro, mais plutôt d'un châssis en alliage d'aluminium plus léger.

Les dernières indiscrétions affirment qu'il se distinguera par un bloc photo disposé horizontalement en bandeau et rappelant celui des Pixel 8 de Google. Cela reste à confirmer alors qu'Apple devrait proposer sur l'iPhone 16 (et iPhone 16 Plus) une disposition verticale plus classique.

Sur l'iPhone 17 Slim, le Dynamic Island devrait se faire plus discret à bord de l'affichage de 6,55 pouces avec potentiellement l'arrivée du rafraîchissement d'écran 120 Hz, jusque-là réservé à l'iPhone Pro.

Mieux hiérarchiser la gamme

La raison de cette nouveauté serait qu'Apple chercherait à faire de ce modèle un pont entre les versions Pro toujours plus premium et l'offre standard. La stratégie serait ainsi similaire à celle de la tablette iPad Air qui dispose de fonctionnalités avancées la positionnant à mi-chemin entre les iPad Pro et les tablettes iPad classiques.

Cette segmentation vise à ne pas laisser trop d'espace entre l'ouverture de gamme et son sommet tout en conservant des tarifs haut de gamme que la concurrence peut difficilement répliquer.

La stratégie Slim fonctionnera-t-elle mieux que celles des Mini et des Plus ? Le public en décidera.