Le timing est chirurgical. Alors qu'une partie des artistes de Spotify doute de la plateforme, Apple Music lance enfin une fonctionnalité très espérée : un outil intégré et sans frais pour transférer ses listes de lecture depuis les services rivaux. Une action stratégique qui pourrait convertir le mécontentement des utilisateurs de Spotify en une chance d'expansion pour la compagnie Apple.

Comment fonctionne cet outil de transfert ?

Fini le casse-tête des applications tierces. Apple Music a intégré cette fonctionnalité, développée en partenariat avec le service spécialisé SongShift, directement dans les paramètres de son application. Le processus est simple : il suffit de se connecter à son compte Spotify, Amazon Music, Deezer ou YouTube Music pour lancer le transfert de ses playlists et de sa bibliothèque.

L'application se charge ensuite de faire correspondre les titres et signale ceux qui n'ont pas pu être trouvés. Après une phase de test en Australie, l'outil est désormais déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, entre autres.

Pourquoi Apple lance-t-il cet outil maintenant ?

Le contexte est particulièrement favorable à Apple. Depuis plusieurs mois, un mouvement de boycott a pris de l'ampleur chez les artistes indépendants qui quittent Spotify. Des groupes comme Hotline TNT, Godspeed You! Black Emperor ou encore Xiu Xiu ont retiré leur musique de la plateforme.

En cause : les investissements massifs de Daniel Ek, le PDG de Spotify, dans la société d'armement Helsing, spécialisée dans l'intelligence artificielle militaire. Cette polémique s'ajoute aux critiques récurrentes sur la faible rémunération des artistes, créant un climat de défiance qu'Apple espère bien exploiter.

Est-ce le début de la fin pour la domination de Spotify ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Avec ses 696 millions d'utilisateurs, Spotify reste le leader incontesté du streaming musical. Pour tenter de conserver son attractivité, la plateforme vient d'ailleurs de réintroduire une fonction de messagerie directe pour renforcer l'engagement de sa communauté.

Cependant, en facilitant la migration, Apple Music marque un point crucial. L'entreprise offre une porte de sortie simple et gratuite à des millions d'utilisateurs qui, jusqu'à présent, étaient "prisonniers" de leurs playlists patiemment construites au fil des années. La guerre du streaming musical vient de monter d'un cran.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les services de streaming compatibles avec l'outil ?

L'outil de transfert d'Apple Music prend en charge les principaux services concurrents, notamment Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal et YouTube Music.

Le transfert de playlists est-il vraiment gratuit ?

Oui. Contrairement aux services tiers qui proposaient cette fonctionnalité avec des limitations ou via un abonnement payant, l'outil intégré à Apple Music est entièrement gratuit pour les nouveaux utilisateurs et les abonnés existants.

Pourquoi des artistes quittent-ils Spotify ?

La principale raison de la vague de départs actuelle est la révélation des investissements de Daniel Ek, le PDG de Spotify, dans une entreprise d'IA militaire. Cela s'ajoute à des critiques plus anciennes concernant la politique de rémunération des artistes, jugée trop faible par beaucoup.